Agente de PMT atropellada en zona 9: Conductora detenida

La Municipalidad de Guatemala dio a conocer que este lunes 27 de octubre se registró un incidente en la 7ª avenida y 13 calle de la zona 9, en el marco del cual resultó herida una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). La trabajadora fue atropellada por una automovilista que después intentó darse a la fuga.
El hecho al que hizo referencia la comuna quedó grabado en videos que circulan en las redes sociales, donde se puede observar el momento en el que la agente se acerca a la ventanilla para hacerle alguna indicación a la persona que está al volante.
Ante la respuesta negativa de la conductora, que aparentemente estaba obstaculizando el paso peatonal, la empleada municipal opta por empezar a anotar los datos del vehículo, movilizándose al frente para tomar la información de las placas. En ese momento, la automovilista puso en marcha el carro y arrastró por varios metros a la agente.
Ante lo ocurrido, una compañera de la afectada, así como varios motoristas se acercaron para verificar la situación y ofrecer apoyo a la agente.
"Según el informe preliminar, la agente se encontraba desempeñando sus funciones de regulación, priorizando el paso peatonal hacia la estación de TransMetro, cuando fue impactada por un vehículo particular", dijo al respecto la municipalidad capitalina.
Agente de PMT es trasladada a hospital
La afectada es la agente Katherin Hernández, identificada con la chapa número 2126, quien, según el informe preliminar, se encontraba desempeñando sus funciones de regulación, priorizando el paso peatonal hacia la estación de TransMetro, cuando fue impactada por un vehículo particular.
Los bomberos Municipales atendieron a la trabajadora en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para recibir asistencia médica inmediata.
Conductora responsable fue detenida
La municipalidad de Guatemala confirmó que la conductora responsable de agredir a la agente de la PMT fue detenida momentos después del incidente en la 7ª avenida y 11 calle de la zona 9, tras intentar ingresar a un parqueo privado.
Además, hizo un llamado a los automovilistas a respetar los pasos peatonales (pasos de cebra), conducir con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, quienes velan diariamente por el orden y la seguridad vial en la ciudad.