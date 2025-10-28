 Conductora procesada por atropello a agente de PMT
Nacionales

Ligan a proceso a conductora señalada de atropellar a agente de PMT

La automovilista fue beneficiada con medidas sustitutivas.

Marylin Gabriela Ángel Menéndez, capturada por atropellar a agente de PMT en zona 9.
Marylin Ángel, capturada por atropellar a agente de la PMT en zona 9. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado de Turno de Paz Penal de la Torre de Tribunales resolvió este martes, 28 de octubre, ligar a proceso penal a Marylin Gabriela Ángel Menéndez, quien fue detenida por atropellar a una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en la Ciudad de Guatemala. La sospechosa podrá evitar la prisión, pues fue beneficiada con medidas sustitutivas.

El incidente en el que está implicada esta persona ocurrió ayer en la 7ª avenida y 13 calle de la zona 9. La agente, que estaba en servicio, se acercó a la conductora para pedirle que se retirara del paso peatonal, tomando en cuenta que en el área hay una estación de Transmetro.

Sin embargo, la automovilista se habría negado, ante lo cual la trabajadora municipal empezó a tomar datos de las placas de circulación. Al observar esta situación, la automovilista optó por poner en marcha el carro y la atropelló, incluso la arrastró por varios metros.

La sospechosa fue detenida en cercanías de donde ocurrió el incidente, en el momento en el que pretendía ingresar a un parqueo privado. Mientras tanto, la agente fue trasladada a un centro asistencial, ya que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Trasladada a tribunales

La automovilista fue trasladada a la Torre de Tribunales para ser puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Esto ocurrió durante la tarde de ayer, lunes 27 de octubre. En el lugar, su abogado explicó ante los medios de comunicación que la sindicada presentaba problemas de salud, pues aseguró que se encuentra en estado de gestación.

La audiencia de primera declaración se llevó a cabo en las últimas horas. A la misma, también se presentó la agente Katherin Hernández, identificada con la chapa número 2126, quien, según el informe preliminar, se encontraba desempeñando sus funciones de regulación, priorizando el paso peatonal hacia la estación de TransMetro, cuando fue impactada por el vehículo particular que conducía Ángel Menéndez.

La trabajadora municipal acudió a la sede judicial utilizando un collarín cervical y un cabestrillo, pues recién había salido del hospital tras ser atendida por las heridas que le causó la agresora.

Foto embed
La agente de la PMT atropellada en zona 9 acudió a tribunales para la audiencia contra la automovilista implicada en la agresión. - Omar Solís/Emisoras Unidas

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

