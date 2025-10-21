Caso de motorista: Presunto agresor es enviado prisión

El Juzgado Segundo Penal, a cargo del caso relacionado con la agresión contra un motorista, le dio cumplimiento este martes, 21 de octubre, a la resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones con respecto a la situación de Carlos Ovidio Acevedo Navas, sindicado de embestir en repetidas ocasiones al afectado en la zona 9 capitalina.
La referida sala resolvió la semana pasada dar con lugar un recurso de apelación planteado por los querellantes, por lo que ordenó la modificación del delito que se le atribuye al automovilista y se ordenó su ingreso a prisión preventiva.
En ese contexto, este día se llevó a cabo la audiencia en la cual el órgano jurisdiccional hizo el cambio del cargo por el que Acevedo enfrenta proceso penal, el cual pasó de ser lesiones graves a homicidio en grado de tentativa.
Además, se ordenó el ingreso del señalado al centro de detención preventiva para varones ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
También se instruyó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evalué al sindicado para conocer su estado de salud, ya que la defensa ha argumentado que padece de varias enfermedades.
El juez Maximino Morales programó para el 8 de enero de 2026 la audiencia en la cual se sabrá si el sindicado enfrentará juicio.
Motorista perdió una pierna
La familia de Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, el motorista que fue embestido por el conductor de un vehículo en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, confirmó el pasado 1 de octubre que fue sometido a un proceso de amputación de una de sus piernas.
En días anteriores, el Hospital General San Juan de Dios había informado que ingresó presentando una fractura expuesta, por lo que fue operado y permanecía en proceso de recuperación. También se había indicado que su estado era estable.
En tanto, tras una semana de hospitalización, sus parientes confirmaron que el equipo médico realizó la intervención quirúrgica debido a la gravedad de las heridas que presentaba.
* Con información de Estela Noj y Omar Solís, Emisoras Unidas.