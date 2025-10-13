 Conductor irá a prisión por embestir a motorista en zona 9
Nacionales

Modifican delito y ordenan prisión para conductor señalado de embestir a motorista en zona 9

Una sala dio con lugar una apelación y resolvió que Carlos Acevedo enfrente a la justicia por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Carlos Ovidio Acevedo Navas, implicado en agresión a motorista en zona 9., Ángel Oliva/EU
Carlos Ovidio Acevedo Navas, implicado en agresión a motorista en zona 9. / FOTO: Ángel Oliva/EU

La Sala Tercera de Apelaciones resolvió este lunes, 13 de octubre, dar con lugar un recurso de apelación presentado dentro del caso contra Carlos Ovidio Acevedo Navas, quien es procesado por embestir en varias ocasiones a un motorista en un sector de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. En ese sentido, se modificó el delito por el que enfrenta proceso penal y se ordenó que permanezca en prisión preventiva.

El sindicado fue ligado a proceso el pasado 26 de septiembre en una audiencia a cargo del Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales, en la Ciudad de Guatemala, donde se determinó que existían indicios con respecto a que el hombre de 70 años estaría relacionado con este hecho en el que el joven fue atropellado mientras esperaba a que el semáforo le marcara verde para avanzar.

En esa ocasión, se determinó que Acevedo sería procesado por el cargo de lesiones graves; sin embargo, ante este recurso de apelación presentado por querellantes del caso, la referida sala  consideró que corresponde aplicar la modificación, por lo que ahora enfrentará a la justicia por homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con el fallo, también se revocaron las medidas sustitutivas otorgadas a esta persona y se ordenó la prisión preventiva en su contra, por lo que el juez de la causa tendrá que girar los oficios correspondientes a efecto de que se gire la orden de aprehensión, misma que "deberá hacerse efectiva de forma inmediata".

"En virtud de haberse revocado las medidas sustitutivas, se ordena al juez convocar a audiencia para fijar el nuevo plazo de investigación. Se le ordena al juez de la presente causa para que dentro del plazo de una hora libre los oficios correspondientes, girando la orden de aprehensión en contra de Carlos Acevedo por el delito de homicidio en grado de tentativa", se detalla en la resolución.

La sala agregó que en ese mismo plazo el órgano jurisdiccional deberá informarle el debido cumplimiento de lo ordenado y que, en caos de incumplimiento con lo resuelto, se ordena certificar lo conducente a donde corresponda por el delito de desobediencia, para quien resulte responsable.

Motorista perdió una pierna

La familia de Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, el motorista que fue embestido por el conductor de un vehículo en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, confirmó el pasado 1 de octubre que fue sometido a un proceso de amputación de una de sus piernas.

En días anteriores, el Hospital General San Juan de Dios había informado que ingresó presentando una fractura expuesta, por lo que fue operado y permanecía en proceso de recuperación. También se había indicado que su estado era estable.

En tanto, tras una semana de hospitalización, sus parientes confirmaron que el equipo médico realizó la intervención quirúrgica debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

Modifican delito y ordenan prisión para conductor señalado de embestir a motorista en zona 9
Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosMundial 2026Lluviasredes socialesSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
