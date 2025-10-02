Motorista atropellado en zona 9: Defensa presenta memorial

La defensa de Carlos Acevedo, procesado por embestir en varias ocasiones a un motorista en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, presentó este jueves 2 de octubre un memorial ante el Ministerio Público (MP) en el que solicita que se lleve a cabo la primera junta conciliatoria con el fin de saber el estado de salud del agraviado.
"Para ello solicito que el señor juez gire un oficio al Inacif, a efecto de que dicha institución evalúe ampliamente el estado de salud y principalmente verifique si ya se realizó alguna intervención quirúrgica, el resultado de la misma y la evolución de la misma, determinando un promedio de recuperación normal de dicha persona en el lugar en donde se encuentre", señala el documento.
El sindicado enfrenta proceso penal por el delito de lesiones y fue beneficiado con medidas sustitutivas, entre estas, arresto domiciliario sin vigilancia policial, arraigo y el pago de una caución económica. De esa manera, sigue su ruta legal en libertad.
Mientras tanto, ayer, la familia de Larkin Daniel Morales, la víctima en este caso, confirmó que debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el equipo médico del hospital general San Juan de Dios tuvo que realizar el proceso de amputación de una de sus piernas.
El joven de 22 años cumplió ocho días de estar ingresado en el referido centro asistencial. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación tras la cirugía y está bajo observación de profesionales.
Su mamá, Mónica Cuque, dijo hoy durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que no existen palabras para describir el dolor tan grande, la desesperación e impotencia que están sintiendo como familia ante la complicada situación.
Incidente queda captado en video
En redes sociales circula el video en el que se muestra el momento donde ocurre el incidente contra el motorista. Según las imágenes, esto ocurrió en un sector de la zona 9 en el momento en el que ambos se encontraban detenidos a la espera de que el semáforo marcara la luz verde para poder avanzar.
De repente, el automovilista pone en marcha su vehículo y arrolla al motorista, impactándolo contra el carro que se encontraba adelante. Después, retrocede y repite la acción, en medio del asombro de transeúntes y el conductor del auto contra el que fue empotrada la moto.
También se observa la intervención de dos agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban en el lugar, quienes intentan ponerse a salvo al observar que el piloto seguía retrocediendo y chocando al motorista.
De igual forma, un transeúnte intenta apoyar al afectado y toma un trozo de concreto que está en la calle para lanzarlo hacia donde estaba el agresor, pero esto no evita que siga actuando. Un total de tres veces impactó al motorista, dejándolo con serias lesiones.
En seguimiento al caso, el director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, dio a conocer que investigadores de la PNC se presentaron al edificio de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad capital para establecer si previo a esa situación hubo algún "peligro, discusión o algún hecho vehicular".
Añadió que se verificaron videos y se pudo observar que el motorista estaba "tranquilo" y el piloto del vehículo actuó con agresividad, lo que, según expuso, podría sugerir algún tema de salud mental.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7