Madre de motorista embestido: 'Desesperación e impotencia'

El motorista que fue embestido en la zona 9 capitalina perdió la pierna debido a complicaciones generadas por las serias lesiones que presentaba después de haber sido arrollado en al menos tres ocasiones por el conductor de un vehículo.
Se trata de Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, contra quien ocurrió la aparente agresión de parte del automovilista, misma que quedó grabada en videos que circulan en las redes sociales y forman parte del análisis del caso por parte de las autoridades.
El joven se conducía a bordo de una motocicleta y mientras esperaba que un semáforo le marcara el verde para poder avanzar, de repente fue atropellado varias veces por el automovilista. Sus piernas sufrieron la mayor parte de los daños y, aunque el equipo médico del hospital general San Juan de Dios mantuvo los esfuerzos para restablecer su salud, no fue posible salvar una de sus extremidades.
La madre del motorista, Mónica Cuque Yuman, se refirió este jueves 2 de octubre durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, al estado de salud del joven, que lleva una semana hospitalizado, y el seguimiento del proceso penal contra el conductor implicado.
Compartió que el tema de la amputación le fue informado a ella y a su hijo por parte de los médicos encargados de su caso y que, después de realizarse el procedimiento, pasó a una fase de recuperación y observación en la que se mantiene hasta ahora, y que "gracias a Dios está estable".
"Más que un calvario"
En cuanto a cómo ha impactado esta tragedia en su familia, la entrevistada aseguró que no podría expresar con claridad sus sentimientos, ya que considera que no hay palabras que pueda decir con respecto a cómo enfrentar un tema de tal magnitud y, según sus palabras, mucho menos indicarle a alguien más cómo se enfrenta.
"Cada persona que ha pasado por lo mismo necesita estar en los zapatos de alguien para realmente decir lo que se siente, la impotencia, la desesperación. Es más que un calvario, es bastante, no hay palabras. Me quedaría muy corta si dijera alguna palabra para realmente decir lo que uno llega a sentir", expresó.
