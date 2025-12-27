Podio de los campeones de la Liga Nacional

Antigua G. F. C. logró su sexto campeonato de Liga Nacional tras vencer a Municipal durante la serie final del Torneo Apertura 2025 y con ello se coloca firme como el quinto mejor club en la historia del balompié profesional de Guatemala, quedando a una copa de igualar las siete que posee el Xelajú M. C., etiquetado como el club más importante de la provincia.
La era profesional del futbol mayor guatemalteco tuvo sus inicios en la temporada 1942-1943 cuando Municipal resultó siendo el ganador por encima del histórico Topografía Nacional. Aquel primer título del "Mimado de la Afición" tuvo sello técnico de Manuel Felipe Carrera, quien le dio al "Rojo" sus primeras tres copas de las 32 que suma en la actualidad.
De ahí en adelante, cada temporada fue emocionante en la definición de títulos cuando se desarrollaban campeonatos largos y con diversos formatos de juego. La mayoría incluía una ronda final tras la celebración de una fase regular.
Surgimiento del Antigua G. F. C.
El cuadro "Panza Verde" surgió en 1958, cuando ya se habían jugado las primeras nueve temporadas de Liga Nacional, y donde los campeones habían sido: Municipal en cuatro ocasiones, Tipografía Nacional en tres y Comunicaciones en dos.
Pero su aparición en el máximo circuito no duró mucho y fue afectado por el descenso, posteriormente ganó los famosos ascensos y en varias oportunidades fue parte de ese subibaja que mantienen los equipos en Guatemala.
Pero el renacer de Antigua y cuando empezó a brillar en el futbol chapín se dio a inicios del tercer milenio (calendario gregoriano). Su primera final fue ante Comunicaciones ya en los llamados torneos cortos (Clausura 2001), pero la perdió.
Antigua logra su primer título hasta el Apertura 2015, y consigue su segundo, tercero y cuarto "aguacate" en los Aperturas 2016 y 2017, y Clausura 2019, respectivamente.
El año 2025 ha sido el mejor para Antigua ya que se hizo de dos títulos logrando su primer bicampeonato en la historia y llegando así a su sexto título y quedando a uno de igualar los siete de Xelajú. La pelea estará interesante en los siguientes certámenes para saber si el "Panza Verde" es capaz de quitarle el sello de mejor equipo de provincia al cuadro "Superchivo".
Podio de campeones
|No.
|Club
|Campeonatos
|1
|Comunicaciones
|32
|2
|Municipal
|32
|3
|Aurora F. C.
|8
|4
|Xelajú M. C.
|7
|5
|Antigua G. F. C.
|6
|6
|Guastatoya
|3
|7
|Tipografía Nacional
|3
|8
|Deportivo Suchitepéquez
|2
|9
|Deportivo Jalapa
|2
|10
|Cobán Imperial
|2
|11
|Deportivo Malacateco
|1
|12
|Santa Lucía Cotzumalguapa
|1