Perfil de Antigua, finalista del Apertura 2025

El Antigua Guatemala Futbol Club, conocido como Antigua G. F. C. o simplemente Antigua, fue fundado en 1958 por Miguel Ángel Soto Bustamante y Antonio Martínez Barrios. El primer presidente del club fue Rogelio Toledo Estrada. Después de obtener el ascenso a la máxima división (Liga Mayor "A") en la temporada 1957/1958, Antigua, que terminó tercero en la tabla de la liga 1959/60, pero no pudo mantener su nivel en los años siguientes, sufriendo el descenso después del 1964 temporada.
Después de más de una década en la Liga Mayor B, la administración del club fue heredado por la Municipalidad de Antigua Guatemala, y en diciembre de 1976, obtuvo la promoción de nuevo a la Liga Mayor "A", pero fue relegado dos años más tarde como el número de equipos en el liga fue reducido de 18 a 12 equipos.
La administración cambió de mando otra vez y el equipo ganó otra promoción en 1979 después de ganar un tercer partido playoff de desempate contra Juca en el entonces llamado estadio Mateo Flores, que queda en la máxima categoría hasta 1983, cuando el último puesto final en la clasificación relegado una vez más.
El 1983 el descenso marcó el comienzo de un largo período de 16 años en los que el club cuando a través de la tensión financiera y no pudo regresar a la máxima categoría.
En 1998 la administración del equipo se le dio de nuevo a la Municipalidad y el Alcalde Víctor Hugo del Pozo (1996-2004) con gran esfuerzo y responsabilidad armó buen equipo y el 23 de mayo de 1999 se ganó un lugar en el que ahora se llama Liga Nacional presidido por Guillermo Navas, en la cual estuvo compitiendo por 7 años, hasta que el 21 de mayo de 2006 descendió de nuevo a la Primera División.
Para el Apertura 2014, Antigua aparece de nuevo en Liga Nacional gracias a la adquisición de la ficha de Heredia, donde ambos equipos intercambiaron de Liga, y desde ese momento, Antigua ha escrito una página importante en Guatemala.
Cinco aguacates
Antigua es finalista del Torneo Apertura 2025, y disputará su décima final de torneos cortos desde la primera que jugó en el Clausura 2001, cuando cayó ante Comunicaciones.
De las nueve finales disputadas, los "coloniales" ganaron cinco y perdieron cuatro. Por vez primera, Antigua tiene la oportunidad de lograr su primer bicampeonato de su historia, y para ello debe vencer a su rival en la final (Municipal), al cual ya conoce bien, ya que le ganó a medio año en la final del Clausura 2025.
Títulos de Antigua
- Apertura 2015
- Apertura 2016
- Apertura 2017
- Clausura 2019
- Clausura 2025
Subcampeonato de Antigua
- Clausura 2001
- Apertura 2019
- Apertura 2022
- Clausura 2023
De los cinco títulos logrados por Antigua G. F. C., el técnico argentino Mauricio Tapia les dio cuatro; el otro fue logrado por el mexicano Juan Antonio Torres Servín.