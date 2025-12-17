 Resultado Antigua vs. Aurora - Semifinales Apertura 2025
Deportes

Antigua GFC golea a Aurora y se instala en la final del Apertura 2025

Antigua GFC clasificó a la final del Apertura 2025 y continúa en carrera por el bicampeonato, luego de imponerse con autoridad a Aurora en semifinales.

Compartir:
Celebración de Antigua ante Aurora en semifinales del Apertura 2025 - Alex Meoño
Celebración de Antigua ante Aurora en semifinales del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

El vigente campeón del fútbol guatemalteco, Antigua GFC, confirmó su gran momento y selló su boleto a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Los aguacateros superaron con autoridad a Aurora al imponerse 4-2 en el partido de vuelta, para un contundente 5-2 en el marcador global, y disputarán su segunda final consecutiva con la ilusión intacta de conquistar el bicampeonato.

El Estadio Pensativo, en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, fue escenario de una auténtica fiesta verde. Desde los primeros minutos, el conjunto local impuso condiciones y encontró la ventaja gracias a Óscar Santis. Aunque Aurora logró igualar momentáneamente el marcador por medio de Alejandro Galindo, la reacción antigüeña fue inmediata y marcó el rumbo definitivo del encuentro, con un dominio claro tanto en posesión como en profundidad ofensiva.

Antigua golea y es finalista del Apertura 2025

Óscar Castellanos, al minuto 29, devolvió la ventaja a los coloniales y encaminó la goleada. En la segunda mitad, Dewinder Bradley (57’) y Héctor Prillwitz (70’) sentenciaron el compromiso, desatando la celebración de una afición que sueña con ver a su equipo levantar un nuevo trofeo, Aurora aún descontaría al minuto 82 por medio de Jimmy Álvarez. Antigua mostró solidez, contundencia y carácter en una serie que resolvió sin mayores sobresaltos.

Con cinco títulos de Liga Nacional en su historial, Antigua GFC buscará ahora su sexta estrella. Su rival en la gran final saldrá de la serie entre Municipal y Achuapa, que se mantiene igualada 1-1 en el global. Si el adversario es Municipal, será la quinta final entre ambos clubes, con un balance favorable para los antigüeños de tres finales ganadas y una perdida; la más reciente, precisamente el torneo pasado, decidida con un gol agónico.

En caso de enfrentar a Achuapa, se trataría de una final inédita en el fútbol guatemalteco y la primera en la historia del club oriental desde su regreso a la Liga Nacional en 2020, tras más de dos décadas en las categorías de ascenso.

Once de Antigua ante Aurora | Alex Meoño

Once de Antigua ante Aurora / Alex Meoño

Once de Aurora ante Antigua GFC | Alex Meoño

Once de Aurora ante Antigua GFC / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

Antigua vs. Aurora - Semifinal de vuelta del Apertura 2025 | Alex Meoño

Antigua vs. Aurora - Semifinal de vuelta del Apertura 2025 / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

Antigua vs. Aurora - Semifinal de vuelta del Apertura 2025 | Alex Meoño

Antigua vs. Aurora - Semifinal de vuelta del Apertura 2025 / Alex Meoño

Antigua vs. Aurora - Semifinal de vuelta del Apertura 2025 | Alex Meoño

Antigua vs. Aurora - Semifinal de vuelta del Apertura 2025 / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Aurora / Alex Meoño

En Portada

Emisoras Unidas recibe el Galardón Estrella de Jade 2025t
Nacionales

Emisoras Unidas recibe el Galardón Estrella de Jade 2025

07:55 PM, Dic 17
Antigua GFC golea a Aurora y se instala en la final del Apertura 2025t
Deportes

Antigua GFC golea a Aurora y se instala en la final del Apertura 2025

09:56 PM, Dic 17
Navidad: así funcionará el sistema bancariot
Nacionales

Navidad: así funcionará el sistema bancario

09:40 PM, Dic 17
Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anteriort
Internacionales

Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anterior

08:40 PM, Dic 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos