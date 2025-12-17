Resultado Antigua vs. Aurora - Semifinales Apertura 2025

El vigente campeón del fútbol guatemalteco, Antigua GFC, confirmó su gran momento y selló su boleto a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Los aguacateros superaron con autoridad a Aurora al imponerse 4-2 en el partido de vuelta, para un contundente 5-2 en el marcador global, y disputarán su segunda final consecutiva con la ilusión intacta de conquistar el bicampeonato.
El Estadio Pensativo, en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, fue escenario de una auténtica fiesta verde. Desde los primeros minutos, el conjunto local impuso condiciones y encontró la ventaja gracias a Óscar Santis. Aunque Aurora logró igualar momentáneamente el marcador por medio de Alejandro Galindo, la reacción antigüeña fue inmediata y marcó el rumbo definitivo del encuentro, con un dominio claro tanto en posesión como en profundidad ofensiva.
Antigua golea y es finalista del Apertura 2025
Óscar Castellanos, al minuto 29, devolvió la ventaja a los coloniales y encaminó la goleada. En la segunda mitad, Dewinder Bradley (57’) y Héctor Prillwitz (70’) sentenciaron el compromiso, desatando la celebración de una afición que sueña con ver a su equipo levantar un nuevo trofeo, Aurora aún descontaría al minuto 82 por medio de Jimmy Álvarez. Antigua mostró solidez, contundencia y carácter en una serie que resolvió sin mayores sobresaltos.
Con cinco títulos de Liga Nacional en su historial, Antigua GFC buscará ahora su sexta estrella. Su rival en la gran final saldrá de la serie entre Municipal y Achuapa, que se mantiene igualada 1-1 en el global. Si el adversario es Municipal, será la quinta final entre ambos clubes, con un balance favorable para los antigüeños de tres finales ganadas y una perdida; la más reciente, precisamente el torneo pasado, decidida con un gol agónico.
En caso de enfrentar a Achuapa, se trataría de una final inédita en el fútbol guatemalteco y la primera en la historia del club oriental desde su regreso a la Liga Nacional en 2020, tras más de dos décadas en las categorías de ascenso.