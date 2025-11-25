Sanciones tras el conato de bronca en el Municipal-Antigua

El pasado sábado, el Estadio El Trébol vivió una jornada intensa que combinó fútbol, emoción y tensión. Municipal consiguió un triunfo dramático gracias a un gol de César Archila al minuto 90+2, un tanto que desató la euforia en las gradas y consolidó una victoria clave ante Antigua GFC. Sin embargo, la celebración quedó empañada por un conato de bronca que estalló segundos después del pitazo final, cuando los ánimos aún estaban a flor de piel.
El altercado se originó en medio del intercambio de palabras entre jugadores de ambos clubes, particularmente entre los hermanos Óscar y Diego Santis, de Antigua, y el capitán escarlata Darwin Torres. La discusión subió rápidamente de tono y derivó en empujones, manotazos y una patada lanzada por Diego Santis en medio del tumulto. Aficionados presentes captaron la escena desde las gradas, y las imágenes se viralizaron casi de inmediato, generando debate sobre la disciplina en los terrenos de juego.
Las sanciones por el conato de bronca entre Municipal y Antigua
Aunque el árbitro central, Sergio Reyna, solo amonestó a algunos jugadores en el momento, la expectativa giró hacia el contenido del acta arbitral. Dicho documento resultó determinante para aclarar lo ocurrido y establecer las sanciones correspondientes. En él se detallan las agresiones reportadas: desde la patada inicial de Diego Santis hasta los puñetazos atribuidos a Óscar Santis, Darwin Torres y Rudy Muñoz. La descripción oficial confirmó que se trató de una conducta violenta generalizada que involucró a futbolistas de ambos bandos.
Este martes 25 de noviembre, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional emitió su resolución, la cual incluye tanto suspensiones como multas económicas. En primer lugar, Municipal fue sancionado con una multa de Q3,000.00 por retrasar su ingreso al campo antes del inicio del partido, lo que obligó a demorar el arranque del encuentro.
En cuanto a las agresiones posteriores al duelo, se impusieron suspensiones de dos partidos a los jugadores Diego Ronaldo Santis Cayax y Óscar Alexander Santis Cayax, ambos de Antigua GFC, así como a Darwin Fabián Torres Alonso y Rudy Josué Muñoz Boteo, de Municipal. Cada uno de los involucrados deberá además cubrir una multa individual de Q500.00.