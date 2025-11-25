 Sanciones tras el conato de bronca en el Municipal-Antigua
Deportes

Duras sanciones tras el conato de bronca entre jugadores de Municipal y Antigua GFC

El Órgano Disciplinario sancionó a los hermanos Óscar y Diego Santis, de Antigua, así como a Darwin Torres y Rudy Muñoz, jugadores de Municipal.

Compartir:
Conato de bronca entre jugadores de Municipal y Antigua GFC - Alex Meoño
Conato de bronca entre jugadores de Municipal y Antigua GFC / FOTO: Alex Meoño

El pasado sábado, el Estadio El Trébol vivió una jornada intensa que combinó fútbol, emoción y tensión. Municipal consiguió un triunfo dramático gracias a un gol de César Archila al minuto 90+2, un tanto que desató la euforia en las gradas y consolidó una victoria clave ante Antigua GFC. Sin embargo, la celebración quedó empañada por un conato de bronca que estalló segundos después del pitazo final, cuando los ánimos aún estaban a flor de piel.

El altercado se originó en medio del intercambio de palabras entre jugadores de ambos clubes, particularmente entre los hermanos Óscar y Diego Santis, de Antigua, y el capitán escarlata Darwin Torres. La discusión subió rápidamente de tono y derivó en empujones, manotazos y una patada lanzada por Diego Santis en medio del tumulto. Aficionados presentes captaron la escena desde las gradas, y las imágenes se viralizaron casi de inmediato, generando debate sobre la disciplina en los terrenos de juego.

Las sanciones por el conato de bronca entre Municipal y Antigua

Aunque el árbitro central, Sergio Reyna, solo amonestó a algunos jugadores en el momento, la expectativa giró hacia el contenido del acta arbitral. Dicho documento resultó determinante para aclarar lo ocurrido y establecer las sanciones correspondientes. En él se detallan las agresiones reportadas: desde la patada inicial de Diego Santis hasta los puñetazos atribuidos a Óscar Santis, Darwin Torres y Rudy Muñoz. La descripción oficial confirmó que se trató de una conducta violenta generalizada que involucró a futbolistas de ambos bandos.

Este martes 25 de noviembre, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional emitió su resolución, la cual incluye tanto suspensiones como multas económicas. En primer lugar, Municipal fue sancionado con una multa de Q3,000.00 por retrasar su ingreso al campo antes del inicio del partido, lo que obligó a demorar el arranque del encuentro.

En cuanto a las agresiones posteriores al duelo, se impusieron suspensiones de dos partidos a los jugadores Diego Ronaldo Santis Cayax y Óscar Alexander Santis Cayax, ambos de Antigua GFC, así como a Darwin Fabián Torres Alonso y Rudy Josué Muñoz Boteo, de Municipal. Cada uno de los involucrados deberá además cubrir una multa individual de Q500.00.

Foto embed
Conato de bronca en el partido entre Municipal y Antigua GFC - Alex Meoño

En Portada

Sistema Penitenciario activa protocolos por reo no hallado en cárcel de Escuintlat
Nacionales

Sistema Penitenciario activa protocolos por reo no hallado en cárcel de Escuintla

03:12 PM, Nov 25
El Chelsea golea al Barcelona en Stamford Bridget
Deportes

El Chelsea golea al Barcelona en Stamford Bridge

03:52 PM, Nov 25
Arévalo reitera su compromiso de combatir la violencia contra las mujerest
Nacionales

Arévalo reitera su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres

04:21 PM, Nov 25
Emiten orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo, por fraudet
Farándula

Emiten orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo, por fraude

04:34 PM, Nov 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupciónEstados UnidosSeguridadPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos