Municipal y Antigua son los finalistas del Apertura 2025

El "Panza Verde" va por su primer bicampeonato y el "Mimado de la Afición" quiere la copa 33 de su historia.

Antigua y Municipal logran ser los finalistas del Apertura 2025
Antigua y Municipal logran ser los finalistas del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

Antigua y Municipal repiten la final del Clausura 2025 tras eliminar en las semifinales del Torneo Apertura 2025 al Aurora y Deportivo Achuapa, respectivamente. La gran final de ida de la Liga Nacional se disputará el fin de semana del sábado 20 o domingo 21 de diciembre y la vuelta el sábado 27 o domingo 28 de diciembre (por definirse).

Esta final del Apertura 2025, la número 52 en la historia de torneo cortos, será una revancha para el equipo "Mimado de la Afición" ya que en mayo de este año cayó de una forma dolorosa en su casa cuando Dewinder Bradley anotó el gol de título antigüeño al minuto 90+5 tras un tiro de esquina cobrado por Óscar Santis.

Municipal llega a la final como el mejor equipo durante la fase regular: Terminó primero con 48 puntos. Por su parte, Antigua fue tercero con 42 unidades, solamente con seis puntos de diferencia.  

Antigua GFC golea a Aurora y se instala en la final del Apertura 2025

Antigua GFC clasificó a la final del Apertura 2025 y continúa en carrera por el bicampeonato, luego de imponerse con autoridad a Aurora en semifinales.

Por la sexta y la 33

Respecto a títulos, Antigua G. F. C. va por su sexta corona del futbol mayor de Guatemala tras las logradas en los Apertura 2015, 2016, 2017, y los Clausuras 2019 y 2025. Asimismo, busca un hecho histórico: Ser bicampeón de Liga.

En tanto, Municipal busca la copa número 33 de la Liga Nacional, y con ello, desempatar con Comunicaciones (ambos con 32) y ponerse a la cabeza como el club de Guatemala con más títulos mayores del futbol profesional. 

La última vez que Municipal fue campeón ocurrió en el Clausura 2024 cuando el club lo dirigía el técnico argentino Sebastián Bini. Esa final ganada por los "Rojos" fue ante Deportivo Mixco.

Programa de la final

  • Juego de ida: Antigua-Municipal en el estadio Pensativo sábado 20 o domingo 21 de diciembre
  • Juego de vuelta: Municipal-Antigua en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol sábado 27 o domingo 28 de diciembre
Municipal es finalista del Torneo Apertura 2025

El “Mimado de la Afición” eliminó a Deportivo Achuapa y se cita con Antigua en la final de Liga Nacional.

Criterio de desempate

A diferencia de la fase de cuartos de final y semifinal, donde prevaleció como criterio de desempate la posición lograda por los clubes en la fase de calificación, para la final sí prevalece un marcador global, donde el gol de visitante no es criterio de desempate.

Es decir, debe haber un ganador por marcador global, de no haberlo, habrá tiempo extra y podría extenderse hasta los penaltis, la última instancia para definir un partido.

