Municipal elimina a Achuapa y es finalista del Apertura 2025

En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, el Municipal eliminó al Deportivo Achuapa en las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional y se clasificó a la final de la competencia, donde su rival será Antigua G. F. C., que ayer dejó en el camino al Aurora F. C.
Los "Cebolleros" llegaron con la baja de Yeison Carabalí, lo que obligó al técnico Álvaro García a hacer dos variantes en su once titular, los mismos que hizo Municipal respecto al duelo de ida.
En Achuapa, no jugaron Edwin Bol ni Yaison Carabalí; sus lugares los ocuparon Kevin Tiul y Víctor Matta. Por su parte, Mario Acevedo de Municipal no ocupó a Aubrey David y John Méndez; esos puestos fueron ocupados por César Calderón y Pedro Altán.
Un Municipal intenso
El arranque del partido tuvo como protagonista a Municipal, que salió explosivo y en apenas 15 minutos ya había generado tres llegadas por las bandas, dos de ellas con claro peligro de gol, que fueron desaprovechada por Cristian Hernández al 3 y José Carlos Martínez al 11, ésta última, con una detenida milagrosa de Ederson Cabezas.
El público apoyó, llenó el graderío del estadio El Trébol, y a pesar de que la cancha sufrió una fuerte caída de lluvia, la cual la daño un poco, el espectáculo era digno de un duelo de semifinal.
Municipal anotó al 15 tras el cobro de un tiro libre, pero Yunior Pérez estaba en posición adelantada, por lo que el línea 1, Juan Tipaz anuló la jugada.
El "Rojo" experimentó nueve minutos de adrenalina pura con sus ofensivas las cuales fueron letales para colocar un marcador de 3-0 entre los minutos 29 y 38.
Al 29, se rompió el empate con gol de José Carlos Martínez, quien ponía adelante al "Rojo" 1-0.
Se jugaba el 31 y una mano de Carlos Castrillo en el área de Deportivo Achuapa no fue marcada por Bryan López como penalti.
En el 33, con asistencia de José Carlos Martínez, Rudy Muñoz colocó el 2-0 en el partido; la goleada la firmó Yunior Pérez al 38 con el 3-0 en el duelo, y un marcador global de 4-1, era el acabose para los visitantes ya que estaban obligados a marcar cuatro goles si quería ser finalista. El gran problema, nulidad en el ataque achuapaneco.
Municipal es finalista
Municipal y Achuapa para el segundo tiempo experimentaron una serie de variantes lo que hizo se jugase otro partido comparado al primer tiempo. La intensidad bajó, pero el dominador del partido seguía siendo Municipal.
Dentro de las variantes de Municipal estuvo las salidas de Cristian Hernández, Yunior Pérez, Darwin Torres, José Carlos Martínez y Pedro Altán. Esos lugares fueron ocupados por John Méndez, Rodrigo Saravia, José Mena, Eddie Hernández y César Archila.
El partido careció de grandes y claras oportunidades de gol en el complemento, pero con un marcador a su favor, Municipal resolvió y manejó el partido a su sabor y antojo.
Municipal y Antigua G. F. C. disputarán la final del Torneo Apertura 2025, y repiten la final que jugaron el anterior certamen, el Clausura 2025, donde los coloniales fueron campeones.
Extraoficialmente se conoce que la final de ida sería domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas y la vuelta el sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas. El horario oficial se conocerá en las próximas horas.