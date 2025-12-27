Resultado de la final Apertura 2025: Municipal vs. Antigua

Con más de ocho mil aficionados en el graderío del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal buscó esta noche revertir la historia y lograr la remontada del 0-2 ante Antigua G. F. C. en la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Mario Acevedo, quien buscaba su segunda copa de Liga Nacional sorprendió y realizó cuatro variantes respecto al once utilizado la semana pasada en Antigua Guatemala. Sentó a Kenderson Navarro, Jonathan Franco, Darwin Torres y Rudy Barrientos; metió de titular a Braulio Linares, Aubrey David, Junior Pérez y José Mena.
Por su parte, Mauricio Tapia puso a Gerson Chávez por el suspendido José "Chema" Rosales y experimentó otra variación, la de Santiago Garzaro por Robinson Flores.
El arranque del partido se jugó a buen ritmo. La primera gran novedad del partido fue a los 10 minutos cuando el público local lanzó objetos a Óscar Santis en un cobro de tiro de esquina, situación que podría acarrear una multa económica para Municipal.
Tras esa jugada, Municipal armó un contragolpe que terminó en un centro por la banda izquierda de José Morales para la cabeza de César Calderón, quien definió espectacular para vencer a Luis Morán y colocar el 1-0 en el partido y el 1-2 en lo global cuando se jugaban apenas 11 minutos de juego.
Superados los primeros 20 minutos el partido entró en una etapa ríspida donde fueron amonestados por Antigua Enzo Fernández (24) y Juan Francisco Apaolaza (27), y por Municipal Rudy Muñoz (27).
Jugadas que pusieron en suspenso al visitante fue cuando sus jugadores Enzo Fernández (minuto 29) y Luis Morán (minuto 36) quedaron tirados en el terreno de juego por algunas molestias, pero continuaron en el partido.
En la recta final, cuando el reloj marcó el minuto 40, Pedro Altán tuvo un chance de gol al rematar a quemarropa a Luis Morán, quien reaccionó oportunamente para rechazar lo que en ese momento sería el empate en la serie global.
Antigua salvó en la propia línea de gol una pelota rematada por en la última jugada del primer tiempo por Aubrey David, pero Juan Osorio evitaba la tragedia para la visita.
Antigua campeón
Mauricio Tapia apeló a su amuleto de hace siete meses: Dewinder Bradley, quien ingresó para la etapa de complemento. Ocupó el lugar de Santiago Garzaro. Fue Bradley quien le dio el gol de título al "Panza Verde" en ese mismo estadio y ante el mismo rival en el Clausura 2025.
Luis Morán, quien había sido determinante en el primer tiempo, falló en un duelo personal con José Morales al salir con balón dominado de su área. La jugada terminó en un servicio lateral para el local y un Morán tirado en la lateral. El "Rojo" no aprovechó el servicio lateralizado cuando la portería visitante estaba sin guardameta.
Municipal y Antigua brindaban un buen juego de futbol, era un duelo de ida y de vuelta, pero con un "Rojo" más peligroso. Una mano de Alexander Robinson no fue marcada por Escobar, pese a que los jugadores del "Escarlata" pedían penalti.
Al 68, una atajada oportuna de Morán le impedía a José Carlos Martínez celebrar su gol 100 vestido de rojo y empatar la serie global. Un minuto después, otra vez Morán le decía no al Municipal, en esta oportunidad un remate de Junior Pérez.
La recta final fue dramática: Municipal atacaba, Antigua defendía, la afición se desesperaba, el reloj no perdonaba y el título empezaba a tomar una tonalidad verde y blanco. Al 90, Antigua estrelló una pelota en los dos parales y dejó más fríos a los aficionados de Municipal. Como respuesta, Morán a una mano evitaba el alargue.
Mario Escobar pitó el final del partido y Antigua G. F. C. logró el título del Apertura 2025 y pudo celebrar en el estadio El Trébol el primer bicampeonato de su historia. Además, mantuvo su hegemonía sobre el "Escarlata" dejando las cinco finales disputadas entre sí con cuatro títulos para ellos, y uno para Municipal.