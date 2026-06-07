Andrea Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli continúa consolidándose como la gran figura de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El joven piloto italiano de Mercedes se adjudicó este domingo el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha del campeonato mundial, tras imponerse en una carrera repleta de incidentes y cambios de escenario en las históricas calles de Montecarlo. Con apenas 19 años, Antonelli sumó su quinta victoria consecutiva del año y amplió aún más su ventaja en la clasificación general.
La competencia quedó marcada desde el inicio por el inesperado abandono de Max Verstappen. El neerlandés sufrió una avería en la unidad de potencia de su Red Bull apenas se apagaron los semáforos, quedando fuera de carrera en los primeros metros. La salida del tetracampeón mundial despejó el camino para Antonelli, quien aprovechó la oportunidad para controlar la prueba y encaminarse hacia su primer triunfo en el Principado.
Antonelli se afianza en el liderato del Mundial de F1
Sin embargo, el desarrollo de la carrera estuvo lejos de ser tranquilo. Un problema con el reasfaltado de la variante Anthony Noghès provocó situaciones de peligro y varios accidentes. Lance Stroll y Charles Leclerc fueron algunas de las principales víctimas de la pérdida de adherencia en esa zona del circuito, con el piloto monegasco viendo frustradas sus opciones de alcanzar el podio ante su afición. Además, diversas fallas relacionadas con la telemetría y el limitador de velocidad generaron una larga lista de investigaciones y sanciones.
La recta final elevó aún más el dramatismo de la jornada. Dos coches de seguridad, una interrupción con bandera roja y una resalida desde la parrilla a falta de ocho vueltas alteraron por completo el panorama. Pese al caos, Antonelli mantuvo la concentración y defendió con autoridad el liderato para cruzar la meta en la primera posición. El británico Lewis Hamilton, al volante de Ferrari, finalizó segundo, mientras que el francés Isack Hadjar completó el podio en la tercera plaza.
La victoria permite al italiano fortalecer su candidatura al título mundial, aumentando a 68 puntos su ventaja sobre George Russell, quien volvió a protagonizar un fin de semana complicado entre sanciones e investigaciones. En cuanto a los representantes hispanos, Fernando Alonso logró su mejor resultado de la temporada al concluir undécimo, mientras que Carlos Sainz abandonó tras sufrir un accidente sin consecuencias físicas. Por su parte, Sergio Pérez terminó décimo y quedó a la espera de la resolución de una investigación que podría otorgarle el primer punto del año para Cadillac.