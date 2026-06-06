 Prevén nublados con lluvias en la mayor parte del país
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Prevén nublados con lluvias en la mayor parte del país

El ente pronosticador resaltó que se espera un ambiente húmedo e inestable para las próximas horas, con lluvias y actividad eléctrica.

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Según el pronostico, las lluvias podrían ocurrir durante la tarde y noche., ArchivoEU.
Según el pronostico, las lluvias podrían ocurrir durante la tarde y noche. / FOTO: ArchivoEU.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) anunció este sábado, 6 de junio de 2026, que para las próximas horas se espera un ambiente húmedo e inestable, con nublados, lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país.

El ente pronosticador resaltó que durante el amanecer y la mañana se experimentarán nublados parciales y nublados totales. Agregaron que se espera un viento predominando del noreste ligero; además, consideraron la probabilidad de que ocurran lloviznas o lluvias ligeras del sur al centro del país.

Para la tarde y noche, el Insivumeh informó que se espera una "abundante entrada de humedad e inestabilidad atmosférica que promoverá nublados con lluvias, acompañadas de actividad eléctrica".

Los expertos del Insivumeh afirmaron que esas condiciones pueden extenderse hasta horas de la madrugada y que los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central, sin descartar lluvias dispersas en el resto del país.

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Piden precauciones ante las lluvias previstas

El Insivumeh advirtió que, ante las condiciones atmosféricas, se pueden promover las tormentas locales severas, por lo que pidió tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, especialmente en la cadena volcánica, donde se podrían causar descensos de lahares.

Asimismo, la entidad subrayó el riesgo de que ocurran crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país.

En otras ocasiones, Conred ha solicitado a los guatemaltecos tener precaución al conducir vehículos en las carreteras y calles del país, porque el asfalto se torna resbaladizo. En ese contexto, en varias ocasiones han solicitado que los responsables del automotor revisen el buen funcionamiento mecánico de sus automotores, incluyendo sistema de luces, frenos y otros componentes mecánicos.

Las autoridades también pidieron mantener una mochila de las 72 horas ante el riesgo de desastres naturales, así como mantener medicamentos a la mano en caso de padecer alguna enfermedad.

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