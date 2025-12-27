Municipal-Antigua: Ambiente en el estadio El Trébol

Desde las 12:00 horas, el movimiento en los alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol era inusual y la única razón era que a partir de las 18:00 horas, Municipal se juega la vida ante Antigua G. F. C. por el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinan acciones en los alrededores del mítico estadio ubicado en El Trébol.
Ventas ambulantes, puestos fijos, tanto de comida como bebida y de suvenires han dado la bienvenida a miles y miles de aficionados que con el trascurrir de las horas se ha acercado al estadio Manuel Felipe Carrera.
Llegaron por sus propios medios, otros lo hacen en los servicios de bus gratuito que tiene Municipal desde el centro comercial Tikal Futura y otros en la famosa "Chiva", la cual fue puesta por uno de los patrocinadores de Municipal.
Ambiente en El Trébol
Previo al ingreso de los aficionados al estadio El Trébol, la música y la activación de las marcas han hecho de esta final una fiesta deportiva la cual ha sido gozada por el aficionado de los "Ediles".
En la grada se escucha la voz ilusionada de miles de hinchas que desean ver levantar la copa 33 de Municipal, aunque en esta oportunidad la situación es muy adversa, así como ocurrió hace más de 23 años.
Niños, adolescentes, adultos y personas mayores han llegado a El Trébol. Grupos de familia, amigos, parejas y personas sin conocerse que hacen amistad es lo que pintó la previa del partido respecto al color de la hinchada.
Desde las 18:00 horas, el infierno rojo se activará y habrá un recibimiento especial tanto para Municipal como para Antigua.
Municipal mantiene un dispositivo de seguridad en apresto ante cualquier situación anómala que pueda detectar tanto fuera como dentro del estadio de Manuel Felipe Carrera de El Trébol.