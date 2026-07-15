 Cara Delevingne: Su Atrevida Portada en Playboy

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Farándula

Cara Delevingne protagoniza su atrevida primera portada de Playboy

En la entrevista concedida a la revista, la actriz y modelo explicó que aceptó participar porque pudo quitarse la ropa y desarrollar la sesión bajo sus propios términos.

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Cara Delevingne y Rihanna Super Bowl / FOTO:
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Cara Delevingne se convierte en la primera mujer abiertamente homosexual en ilustrar la portada impresa de Playboy, marcando un hito de visibilidad y autenticidad en el universo de la moda y el entretenimiento.

"Estoy en mi mejor momento", expresó la modelo y actriz británica, quien aseguró vivir su etapa de mayor bienestar personal y autoconfianza.

Cara Delevingne, de 33 años, dio un paso trascendental al liderar una de las portadas más audaces de su carrera, vistiendo un corsé negro de látex, cigarrillo en la boca y cerilla encendida en mano.

La sesión, realizada por la fotógrafa Zoey Grossman y con estilismo a cargo de Lana Jay Lackey, subraya la libertad y el empoderamiento femenino que la artista buscaba transmitir.

Foto embed
Cara Delevingne - Cara Delevingne

Más allá de la imagen impactante, Cara Delevingne remarcó el significado personal de este proyecto. 

"Playboy siempre fue una institución dirigida sobre todo a un público heterosexual, así que acepté posando bajo mis propios términos y con un equipo creativo liderado mayoritariamente por mujeres queer. Fue una experiencia divertida y completamente distinta", relató.

En la entrevista con la revista, la protagonista destacó la importancia de sentirse dueña de la situación en cada etapa del proceso.

Aseguró que, si bien en el pasado posó desnuda tanto en campañas de moda como en películas, únicamente ahora pudo hacerlo desde la comodidad y el consentimiento pleno. "Antes, posar desnuda siempre era para alguien más. Esta vez fue mi decisión total y me sentí completamente de acuerdo", dijo Delevingne.

La artista aseveró que atraviesa un punto único en su vida personal. "Nunca me sentí tan cómoda con mi cuerpo y mi sexualidad. Ahora me reconozco en mi mejor versión, como mujer y como persona", apuntó.

Una trayectoria icónica 

Desde su irrupción en la industria de la moda en 2009, Cara Delevingne se consolidó como una de las figuras más reconocidas a nivel global, trabajando para casas emblemáticas como Chanel, Dior, Burberry, Fendi y Dolce & Gabbana. 

Recibió en dos ocasiones el premio a Modelo del Año en los British Fashion Awards gracias a su imagen singular y su carácter auténtico.

A lo largo de los años, Cara Delevingne expandió su carrera hacia la actuación y la música, con participaciones en películas populares como "Ciudades de papel", "Escuadrón suicida" y "Valerian y la ciudad de los mil planetas".

Paralelamente, se transformó en una voz destacada en la defensa de los derechos LGBTQ+, el feminismo y la concienciación sobre salud mental.

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