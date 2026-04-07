 Karol G Sin Censura: Sus Fotos para Playboy
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Fotos sin censura: Karol G se destapa y posa para Playboy

La cantante colombiana no solo dejó ver su espectacular figura en la revista para caballeros, también confirmó la ruptura con Feid: "Estoy soltera".

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Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram

Karol G sorprendió al aparecer en topless como figura central de la edición de primavera 2026 de Playboy, donde también confirmó públicamente el fin de su relación con Feid y afirmó que actualmente está soltera.

La cantante colombiana, reconocida por su autenticidad, compartió detalles inéditos sobre su vida personal y profesional durante una entrevista exclusiva para la revista dirigida a adultos.

En la sesión fotográfica publicada por Playboy, Karol G aparece posando sin la parte superior de su vestuario, utilizando el mar como telón de fondo.

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Karol G - Instagram

Esta decisión de exponerse ante las cámaras fue, según ella misma explicó, tomada de manera personal: 

"¿Por qué quiero hacer esto? Porque sí. Crecí inspirándome en lo guapas que se veían las mujeres de la revista y ahora tengo la oportunidad de ser esa mujer guapa, sexy y mamasota", declaró la artista.

Las imágenes, que la publicación compartió en su cuenta de Instagram, reflejan una faceta segura y empoderada de la intérprete, quien afirma sentirse orgullosa de su cuerpo y del momento personal que atraviesa.

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Karol G Playboy - Playboy

Confirma el fin de su relación sentimental

Durante la entrevista, Karol G confirmó que su romance con el también cantante urbano Feid llegó a su fin, luego de casi tres años. 

La artista enfatizó que atraviesa un momento de crecimiento personal tras haber decidido terminar la relación. Aunque no mencionó a su expareja directamente, sí dejó claro que el amorío concluyó y que fue ella quien tomó la iniciativa para este cambio.

"Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser sincera, siempre he pensado que mis momentos de mayor crecimiento personal llegan cuando estoy sola", expresó para la revista.

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Karol G - Playboy

No especificó la fecha ni las razones exactas de la separación, pero recalcó que fue una decisión fruto del autoconocimiento y la búsqueda de bienestar.

La relación entre ambos artistas se mantuvo fuera del foco mediático durante algunos meses, lo que alimentó rumores y especulaciones. En enero, fuentes cercanas a la pareja ya habían indicado que la separación había sido amistosa.

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Karol G - Playboy

Al hablar sobre su presente, Karol G confesó que ya no se siente presionada por cumplir con los estándares culturales respecto a la maternidad y la vida en pareja. 

"Según mi cultura, a estas alturas ya debería tener hijos. ¿Pero sabes qué? Este año me he dicho, literalmente: ‘A la mierd...’", afirmó.

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Karol G - Playboy

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