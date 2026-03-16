 Timothée Chalamet dejó a actriz de cine para adultos por Kylie
Farándula

La actriz de cine para adultos que Timothée Chalamet dejó por Kylie Jenner

Sarah Tena afirmó haber mantenido un romance con el actor durante casi tres años, pero terminó cuando él decidió iniciar su relación con la empresaria.

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Timothée Chalamet Kylie Jenner, Vanity Fair
Timothée Chalamet Kylie Jenner / FOTO: Vanity Fair

Sarah Tena, exactriz del cine para adultos, aseguró que sostuvo una relación no exclusiva con Timothée Chalamet durante casi tres años y confesó que la noticia del romance del actor con Kylie Jenner la tomó completamente por sorpresa. 

Ella relató que su vínculo con Timothée Chalamet comenzó en enero de 2020, luego de enviarle un mensaje por Instagram tras verlo en la película "El rey" de Netflix.

Aunque no tuvo respuesta inmediata, meses más tarde, el 16 de mayo de ese mismo año, el actor finalmente le escribió.

El primer encuentro fue en la casa de playa de un amigo del actor en Santa Mónica, California, en pleno confinamiento por la pandemia. 

La exactriz recordó que el actor tenía varios guiones de Bob Dylan esparcidos y le dijo que se estaba preparando para interpretar al legendario músico. Esa noche, según Tena, la conexión fluyó de manera natural y él tomó la iniciativa, lo que marcó el inicio de encuentros regulares.

De acuerdo con el relato de Tena, se encontraron cada dos meses en distintas ciudades de Estados Unidos. La relación no solo fue romántica, sino que también construyeron una amistad sólida.

"Con Timothée simplemente conectamos. Es genuino, divertido, un caballero", destacó. Esa complicidad los mantuvo en contacto hasta que en junio de 2022, en Nueva York, se produjo un punto de inflexión emocional.

En esa ocasión, Sarah Tena decidió expresar abiertamente sus sentimientos. Confirmó que ambos compartían emociones y le propuso ser más constantes y dedicar más tiempo a la relación.

Incluso, le regaló una pulsera con un ojo turco, gesto que consideró los unió aún más. Sin embargo, tras ese encuentro, no volvieron a verse en persona.

El quiebre con la aparición de Kylie Jenner

El 5 de enero de 2023, Tena felicitó a Timothée Chalamet por su cumpleaños. Él se limitó a reaccionar con un corazón.

Menos de un mes después, surgieron imágenes de Timothée Chalamet junto a Kylie Jenner en el desfile de Jean Paul Gaultier durante la Semana de la Moda de París, y meses más tarde, distintos medios confirmaron la relación tras la aparición del auto de Jenner en la casa del actor en Beverly Hills.

Sarah admitió que la sorprende la forma en la que el actor manejó la situación. "Pensé que era una noticia falsa. Luego creí que podía ser una estrategia de relaciones públicas, pero ahora parece real", comentó.

Añadió que considera que si Timothée Chalamet mantuviera una relación abierta con Jenner, aún seguirían viéndose.

El distanciamiento repentino dejó a Tena con sentimientos encontrados y cierta desilusión, especialmente porque creía que la amistad que compartían les permitiría seguir en contacto.

"Lo extraño, especialmente porque siempre me sentí segura de nuestra relación. Hollywood cambia a las personas", afirmó.

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