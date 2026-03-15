 Kylie Jenner deslumbra con escote en los Premios Oscar 2023
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Kylie Jenner cautiva con atrevido escote en los Premios Oscar

Kylie Jenner volvió a robarse los reflectores en Hollywood. La empresaria y celebridad apareció con un llamativo vestido rojo para asistir a los Premios Oscar.

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Kylie Jenner, Kylie Jenner
Kylie Jenner / FOTO: Kylie Jenner

Kylie Jenner se convirtió en una de las figuras más comentadas de los Premios Oscar 2026, celebrados este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La empresaria e influencer apareció con un vestido rojo de corte ajustado y pronunciado escote, complementado con joyería brillante y un estilismo glamoroso que resaltó su presencia ante los fotógrafos y asistentes al evento.

Las imágenes y videos de su llegada circularon rápidamente en redes sociales, donde seguidores y expertos en moda destacaron su elección de vestuario como uno de los looks más atrevidos y elegantes de la noche. Su paso por la alfombra roja reafirma su influencia en la industria del entretenimiento y la moda.

Su presencia en apoyo a Timothée Chalamet

La participación de Kylie Jenner en la gala también ha sido relacionada con su vínculo sentimental con el actor Timothée Chalamet, quien se encuentra entre los nominados de la noche por su actuación en la película Marty Supreme.

La empresaria ha acompañado al actor en distintos eventos públicos durante la temporada de premios, consolidándose como una de las parejas más comentadas del espectáculo.

Aunque Jenner no forma parte del mundo cinematográfico como actriz, su presencia en los Oscar evidencia el impacto mediático que tiene la ceremonia más importante del cine, donde convergen figuras de distintas áreas del entretenimiento.

La gran noche del cine

La edición número 98 de los Premios Oscar reúne a las principales estrellas de Hollywood y reconoce lo mejor del cine internacional. La ceremonia, transmitida en vivo para millones de espectadores en todo el mundo, destaca por su despliegue de moda, talento y momentos memorables en la industria cinematográfica.

En este contexto, la aparición de Kylie Jenner se suma a los instantes más comentados de la alfombra roja, confirmando que el glamour y el espectáculo siguen siendo parte esencial de la gran fiesta del cine.

La transmisión de los Premios Oscar puede verse en HBO Max y otras plataformas de streaming. 

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