Netflix Anuncia Secuela de K-Pop Demon Hunters

Netflix confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela de K-Pop Demon Hunters, también conocida como Las Guerreras K-Pop, una de las producciones animadas más exitosas de los últimos años dentro de la plataforma de streaming.
El anuncio se realizó el 12 de marzo y fue recibido con entusiasmo por millones de seguidores que esperaban noticias sobre el regreso de las protagonistas.
La primera película se convirtió en un fenómeno global al combinar acción, fantasía y música pop coreana, logrando cifras históricas de visualización. Según datos oficiales de la plataforma, la cinta acumuló más de 236 millones de reproducciones, consolidándose como una de las producciones animadas más vistas en la historia del servicio.
¿Cuándo se estrenará la secuela?
Por el momento, Netflix no ha confirmado una fecha exacta de estreno para la segunda parte. Sin embargo, la compañía indicó que el proyecto forma parte de un acuerdo creativo de varios años enfocado en el desarrollo de nuevas películas animadas dentro del universo de la franquicia.
Esto sugiere que la secuela no solo continuará la historia de las protagonistas, sino que también podría expandir el mundo narrativo de la saga con futuras entregas o producciones derivadas.
Se espera que su estreno sea a finales de este año, según comentan varios fans. Sin embargo, pro el momento no hay fecha oficial.
Equipo creativo detrás de la nueva película
El proyecto contará nuevamente con la participación de la guionista Maggie Kang, mientras que la dirección estará a cargo de Chris Appelhans. La producción continuará en colaboración con Sony Pictures Animation, lo que garantiza la continuidad estética y narrativa que caracterizó a la primera entrega.
La historia seguirá explorando las aventuras del grupo ficticio HUNTRIX, un conjunto de jóvenes estrellas del K-Pop que combinan su carrera musical con la misión secreta de proteger al mundo de fuerzas sobrenaturales.
Éxito en premios y rankings musicales
La popularidad de K-Pop Demon Hunters trascendió la pantalla y alcanzó la industria musical. El álbum oficial de la película logró posicionar varias canciones en los primeros lugares del ranking Billboard. Entre ellas destacaron Golden, que alcanzó el número uno, así como Soda Pop, Your Idol y How It’s Done, que también figuraron dentro del top cinco.
Además, la producción fue nominada a los Premios Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Animada, compitiendo con otros importantes estrenos internacionales. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
Un fenómeno cultural global
El éxito de la franquicia refleja el creciente impacto del K-Pop en la cultura popular mundial. La combinación de animación de alta calidad, narrativa fantástica y música contemporánea permitió conectar con audiencias de distintas edades y países.
La banda sonora contó con la participación de artistas como EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, además de la producción musical de figuras vinculadas a la industria coreana. La partitura original, a cargo del compositor Marcelo Zarvos, aportó un enfoque cinematográfico que complementó la energía pop de la historia.
Expectativa por el regreso de las HUNTRIX
Aunque aún no se conocen detalles completos sobre la trama de la secuela, el anuncio ha generado grandes expectativas entre los fans, quienes esperan nuevas canciones, personajes y desafíos para las protagonistas.
Con este anuncio, Netflix apuesta nuevamente por una de sus franquicias animadas más exitosas, confirmando el poder del entretenimiento globalizado y la influencia del K-Pop en la industria audiovisual contemporánea.