 Feid Criticado por su Look en Grammys: Karol G Brilla
Farándula

Feid desata críticas por su look en los Grammys mientras Karol G roba reflectores

Feid encendió las redes por su arriesgado look con dientes de oro, mientras Karol G deslumbró con un vestido impactante.

Karol G y Feid, Instagram
Karol G y Feid / FOTO: Instagram

La 68.ª edición de los Grammy Awards convirtió al Crypto.com Arena de Los Ángeles en el epicentro de la música mundial, pero más allá de los premios, dos nombres latinos acapararon conversaciones en redes: Feid y Karol G. Mientras ella se llevó elogios por su elegancia, él desató una ola de críticas y memes por su llamativo cambio de imagen.

Desde su llegada a la alfombra roja, Feid apostó por su estética urbana característica, pero lo que más llamó la atención fueron sus dientes cubiertos de oro, un detalle que muchos calificaron como excesivo o "extravagante".

Las fotografías se viralizaron de inmediato y dividieron opiniones: algunos seguidores celebraron su autenticidad y estilo street, mientras otros consideraron que el look fue desacertado para una ceremonia de este nivel.

Karol G, por el contrario, se convirtió en una de las favoritas de la noche. La intérprete colombiana apareció con un vestido ceñido y sensual que resaltó su figura, apostando por un glamour clásico que contrastó con la propuesta arriesgada de su exnovio. Las redes no tardaron en compararlos, generando comentarios sobre el "choque de estilos" y posicionando a la cantante entre las mejor vestidas del evento.

Expectativa latina en la gala

La ceremonia, conducida por Trevor Noah por sexta y última vez, estuvo marcada por una fuerte presencia latina. Bad Bunny figuró entre los favoritos con su álbum Debí Tirar Más Fotos, mientras Colombia celebró múltiples nominaciones.

Karol G compitió en la categoría de Mejor Álbum Latino Pop con Tropicoqueta, enfrentándose a propuestas como la de Andrés Cepeda. En tanto, Feid fue nominado a Mejor Álbum de Música Urbana por Ferxxxo Vol X: Sagrado, en una terna reñida donde también destacaron J Balvin y otros exponentes del género.

La noche también contó con el esperado regreso de Justin Bieber, presentaciones de Lady Gaga y Sabrina Carpenter, además del debut solista de Rosé junto a Bruno Mars. También hubo homenajes especiales para Ozzy Osbourne, con participaciones de Post Malone y Slash, así como un tributo al R&B encabezado por Lauryn Hill.

