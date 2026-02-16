Gloria Trevi deslumbra en lencería para Playboy

Gloria Trevi marca un hito al convertirse en la primera artista latinoamericana en protagonizar la portada internacional de la revista Playboy para la edición febrero-marzo 2026.
La reconocida cantante mexicana celebra su cumpleaños número 55 brillando en una plataforma global que tradicionalmente está reservada para figuras de gran peso en la moda, la cultura pop y el espectáculo.
La portada de Playboy, que circulará en varios países de Europa y otros mercados fuera de México, confirma la proyección internacional de gloria Trevi e inaugura un nuevo capítulo en su carrera.
Esta edición, correspondiente al ciclo editorial de Playboy Nueva Zelanda, además posiciona a la cantante como la voz latina protagonista en este reconocido escaparate mediático.
Según la publicación de Playboy en Nueva Zelanda, la elección de Gloria Trevi responde tanto a su consolidación como ícono musical como a su capacidad de conectar con públicos diversos.
"Me sentí muy cómoda participando en esta revista, que ahora tiene un enfoque mucho más intelectual. Me emociona tener la oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso también se trata la música", reveló la cantante.
La edición promete una combinación de fotografía artística, entrevista exclusiva y contenido centrado en temas culturales, lo que convierte la participación de la artista en una plataforma ideal para ampliar el alcance de su mensaje más allá del público hispanohablante.
Una artista en plena vigencia
Este logro coincide con una etapa especialmente activa para Gloria Trevi. Mientras protagoniza la portada de Playboy, la cantante demuestra su vigencia con "La Fiesta Tour 2026", que recorre escenarios emblemáticos de México y el extranjero.
Entre las fechas recientes destaca su concierto en el Auditorio GNP de Puebla, realizado el 14 de febrero, en paralelo al lanzamiento mundial de la revista.
La gira contempla presentaciones en la Ciudad de México y un esperado show en el BMO Stadium de Los Ángeles el 28 de febrero de 2026, consolidando su presencia ante audiencias internacionales.
De cara a esta celebración, la cantante también estrenó el video oficial de la balada "Me Dejé Llevar", tema incluido en su más reciente álbum El Vuelo.
Gloria Trevi continúa consolidando su carrera con cuatro nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2026, entre ellas "Artista Pop Femenina del Año" y "Álbum del Año - Pop" por El Vuelo, producción que ha superado los 25 millones de reproducciones en Spotify.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center y será transmitida en vivo por Univision.