Farándula

¿Fraude en Premios Lo Nuestro 2026? Ángela Aguilar fue nominada pese a no cumplir este requisito

Internautas denunciaron presuntas irregularidades en Premios Lo Nuestro 2026 por la inclusión de un tema de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar, Instagram
Ángela Aguilar / FOTO: Instagram

La edición Premios Lo Nuestro 2026 se ha visto envuelta en una fuerte polémica derivado a una situación con Ángela Aguilar. Y es que la canción "Abrázame" de la mexicana, fue incluida entre las nominadas a Colaboración del Año - Pop pese a no cumplir con los requisitos de elegibilidad.

El anuncio oficial de las nominaciones se realizó el 13 de enero de 2026, destacando a artistas latinos de diversos géneros, incluidos pop, urbano y música mexicana.  Dentro de la lista, Ángela obtuvo cuatro nominaciones, entre ellas Mejor combinación femenina por "Maldita Primavera" junto a Yuri y Canción Mariachi/Ranchera del Año por "Nadie Se Va Como Llegó".

La controversia se centra en que "Abrázame" fue lanzada el 29 de agosto de 2024, antes de la fecha límite de elegibilidad para los premios. Lo anterior, según los lineamientos publicados por Televisa-Univision, organizadores del evento, abarcaba del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025.

A pesar de esto, el tema fue seleccionado como nominado, lo que ha provocado sospechas de irregularidades. Periodistas como Quique Usales han cuestionado públicamente este hecho, señalando que la inclusión de la canción parece contravenir las normas oficiales de los premios.

Más de la polémica de Ángela Aguilar

Hasta el momento, ni los organizadores de Premios Lo Nuestro ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales para aclarar la situación.  Por su parte, la cantante ha compartido con sus seguidores sus nominaciones y ha hecho un llamado a votar por ella en las plataformas disponibles.

La nominación ha desencadenado una ola de críticas en redes sociales, donde internautas han expresado su descontento y desconfianza hacia la transparencia del proceso de selección de nominados.

El generador de contenido guatemalteco Peter Veliz le dice adiós a su emblemática melena

El generador de contenido guatemalteco Peter Veliz dejó atrás su icónica melena y presentó un cambio de imagen.

Entre los comentarios más repetidos se encuentran acusaciones de favoritismo, manipulación de resultados e incluso señalamientos directos hacia Pepe Aguilar, padre de Ángela, como presunto responsable de influir en la nominación de su hija. Críticos en plataformas digitales han cuestionado la imparcialidad de los premios, calificando la situación como un posible fraude.

