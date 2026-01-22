 Peter Veliz, el guatemalteco, dice adiós a su melena
El generador de contenido guatemalteco Peter Veliz le dice adiós a su emblemática melena

El generador de contenido guatemalteco Peter Veliz dejó atrás su icónica melena y presentó un cambio de imagen.

Peter Veliz / FOTO: Peter Veliz

El creador de contenido guatemalteco Peter Veliz se convirtió en tema de conversación al revelar un radical cambio de look.  A través de sus redes sociales, el joven compartió una serie de imágenes y videos en donde se le observa despidiéndose de su característica melena.

Su cabello se convirtió en un sello personal que lo acompañó durante los últimos años y que lo posicionó como una figura reconocible dentro de la escena digital del país. Su decisión sorprendió a seguidores y amigos, quienes no tardaron en reaccionar ante la transformación.

Veliz dejó en el pasado su clásico peinado largo para apostar por un estilo más fresco, moderno y más práctico para su rutina.  En las imágenes publicadas, se nota el entusiasmo del influencer mientras observa el resultado final, acompañado de comentarios que reflejan emoción, nervios y satisfacción.

Según explicó, el cambio no solo fue estético, sino también emocional, ya que representó una nueva etapa personal y profesional.  En cuestión de horas, las publicaciones lograron acumular miles de interacciones y comentarios positivos, destacando lo bien que luce con el nuevo corte.

Peter Veliz es uno de los creadores de contenido guatemaltecos más comentados del momento. Su ascenso en redes se dio gracias a su personalidad espontánea, su sentido del humor y su habilidad para conectar con el público joven.  Desde hace algunos años, Veliz ha diversificado su contenido, realizando colaboraciones con marcas, participando en eventos locales e internacionales y creando cápsulas de entretenimiento digital.

Más allá de su presencia en redes sociales, Peter ha mostrado interés en la producción audiovisual y en la creación de contenido de lifestyle, moda y viajes, lo cual le ha permitido expandirse a nuevas audiencias.

Su autenticidad ha sido uno de sus mayores atributos, característica que se volvió aún más evidente con su cambio de imagen. El propio Veliz expresó sentirse muy emocionado por el cambio, calificándolo como "liberador" y adelantando que nuevos proyectos están por llegar.

