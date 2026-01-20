Massiel Carrillo en bikini al estilo Georgina Rodríguez

La guatemalteca Massiel Carrillo volvió a encender las redes sociales tras compartir una postal en bikini color rojo que desató toda clase de reacciones entre sus seguidores. La imagen fue comparada inmediatamente con el estilo glamuroso de Georgina Rodríguez, esposa del astro portugués Cristiano Ronaldo.
En la fotografía, Massiel posa con un bikini rojo vibrante que resalta su figura y proyecta seguridad, elegancia y un toque sofisticado que muchos usuarios asociaron con la influencer española. Los comentarios no tardaron en llegar y estuvieron cargados de halagos, emojis y mensajes de apoyo. Frases como "divina", "guatemalteca de impacto" y "diosa" dominaron el hilo, demostrando el cariño que el público le tiene.
Actualmente, Massiel supera el medio millón de seguidores en su cuenta oficial de Facebook, una cifra que evidencia su creciente influencia digital. Más allá del modelaje y sus publicaciones virales, Massiel Carrillo ha fortalecido su faceta artística en el ámbito musical.
La guatemalteca ha sorprendido con una propuesta pop-latina que combina estética moderna, letras románticas y performances visuales que destacan en plataformas. Sus videoclips acumulan miles de reproducciones, lo que confirma el interés del público por su evolución creativa.
Más de Massiel Carrillo
Looks deportivos, outfits de gala, tendencias playeras y un marcado gusto por los colores intensos forman parte de su sello personal. Esta estética ha permitido que su nombre sea asociado con glamour y cuidado visual, logrando que cada publicación genere conversación.
La comparación con Georgina Rodríguez no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes destacaron el parecido en el manejo del estilo, la actitud y la sofisticación mediterránea que la esposa de Cristiano Ronaldo proyecta en redes.
Lejos de ser solo un comentario viral, el paralelismo funciona como reconocimiento a la proyección internacional que Massiel ha ido construyendo desde Guatemala. Con más seguidores, más música y más presencia, Massiel Carrillo se posiciona como una de las figuras nacionales con mayor impacto en la escena digital.