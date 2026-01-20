Guía para comprar entradas BTS desde Guatemala

El anuncio del BTS World Tour 2026-2027 encendió la emoción en América Latina, donde millones de fans esperan ver nuevamente al grupo surcoreano en vivo. La gira contempla 34 ciudades en 23 países, marcando el regreso global del septeto a los escenarios tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio.
Fechas confirmadas para América Latina
La agenda para la región incluye:
• Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo 2026
• Bogotá: 2 y 3 de octubre 2026
• Lima: 9 y 10 de octubre 2026
• Santiago: 16 y 17 de octubre 2026
• Buenos Aires: 23 y 24 de octubre 2026
• São Paulo: 28, 30 y 31 de octubre 2026
Estas fechas se suman a un calendario global que inicia el 9 de abril en Corea del Sur y se extenderá hasta marzo de 2027.
Cómo será la venta de boletos en América Latina de BTS
Las entradas se habilitarán en dos fases:
1. Preventa
Dirigida a quienes se registren previamente a través de las plataformas oficiales de venta de boletos en cada país. Este registro permite tener acceso anticipado antes del público general.
2. Venta general
Será abierta a todo público posteriormente, dependiendo de la disponibilidad.
En el caso de México, las entradas se manejarán mediante Ticketmaster, mientras que en los demás países se anunciarán plataformas y procedimientos específicos conforme se acerquen las fechas.
Horarios en tiempo de Guatemala
Para evitar confusiones, estos son los horarios ajustados:
• Preventa México
Original: 22 y 23 de enero 2026 (10:00 tiempo CDMX)
Guatemala: 10:00 AM ambos días
• Venta general México
Original: 24 de enero 2026 (09:00 tiempo CDMX)
Guatemala: 09:00 AM
Lo que deben considerar los fans
• El registro previo será clave para lograr acceso temprano
• Las plataformas anunciarán precios y mapas de asientos en semanas previas
• Las fechas podrían agotar rápidamente, dada la magnitud del tour en el continente
El BTS Tour 2026 apunta a convertirse en uno de los hitos musicales del año, especialmente por el peso del público latino en la escena del k-pop.