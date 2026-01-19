Kandy Ovalle se 'tunea' y sorprende a sus fans en redes

Kandy Ovalle volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir el momento en que decidió hacerse un pequeño retoque estético que no pasó desapercibido. La generadora de contenido guatemalteca publicó un video en el que mostró cómo se volvió a perforar la oreja para colocarse de nuevo un arete.
Cabe destacar que, dicho procedimiento decidió documentar el paso a paso frente a la cámara. Para hacerlo más divertido y directo, ella misma tituló su clip como "me vuelvo a tunear", lo que rápidamente despertó curiosidad y reacciones.
@kandyaldenn
Me vuelvo a tunear 🙂↕️🫣 #guatemala🇬🇹 #chapines502🇬🇹♬ original sound - Kandy Alden 🇬🇹
El clip capturó desde su llegada al establecimiento hasta el instante de la perforación y el resultado final. Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Usuarios la llenaron de mensajes sobre su estilo, su valentía y hasta consejos sobre el cuidado posterior. Otros se limitaron a celebrar el cambio y aplaudir su espontaneidad frente al lente.
Este nuevo episodio estético se suma a una serie de transformaciones que Ovalle ha compartido abiertamente con su audiencia. Hace tres meses, la influencer reconoció que se sometió a un tratamiento estético con el objetivo de lucir una figura más definida.
Más de Kandy Ovalle
Aunque no ofreció detalles técnicos, sí compartió imágenes del antes y después, lo que llevó a varios seguidores a destacar que luce un "cuerpazo de infarto", reflejo de disciplina y autoconfianza. En el ámbito sentimental también ha estado en el ojo público. Hace unas semanas, Ovalle confirmó que su romance con Joshua Aldana llegó a su fin.
La joven guatemalteca abordó el tema con claridad, señalando que ambos tomaron rumbos distintos. Tras anunciar la ruptura, recibió una ola de mensajes de apoyo, acompañados de halagos por mantenerse activa y enfocada en sus proyectos personales.
Actualmente, Kandy Ovalle supera los 230 mil seguidores en Instagram, cifra que confirma la fuerza que ha construido en plataformas digitales. Su estilo cercano, su humor y su capacidad para convertir momentos cotidianos en conversación viral han hecho que cada cambio, retoque o anuncio genere eco entre su comunidad.