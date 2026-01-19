 Bad Bunny y Green Day en Super Bowl LX: ¿Qué Sucede?
¿Qué pasó con Bad Bunny? Anuncian la presentación de Green Day en el Super Bowl LX

Un anuncio inesperado encendió las expectativas rumbo al próximo Super Bowl, prometiendo un arranque distinto con Green Day.

La legendaria banda de punk rock Green Day fue oficialmente confirmada para encabezar la ceremonia de apertura del Super Bowl LX. Con este show se marca un momento histórico en la edición número 60 del evento deportivo más visto del planeta.

El espectáculo inaugural se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una presentación que rendirá homenaje a seis décadas de historia de la National Football League (NFL). La NFL, a través de un comunicado, anunció que Green Day, integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, será la banda encargada de abrir las festividades.

Tim Tubito, director de eventos de la liga, destacó la magnitud de la elección al afirmar que contar con un grupo musical de fama mundial ayudará a "generar una atmósfera de celebración colectiva". La ceremonia de apertura del Super Bowl LX no solo se centrará en la música, sino también en honrar a las leyendas del deporte.

Green Day interpretará un repertorio de sus éxitos más emblemáticos como parte de un homenaje que recorrerá décadas de historia del Super Bowl, conectando generaciones de aficionados. Además de Green Day, otros artistas también participarán en los actos previos al gran juego. Entre ellos están Charlie Puth, encargado del himno nacional, Brandi Carlile con "America the Beautiful" y Coco Jones interpretando el himno negro.

Más de Green Day

Esta alineación musical diversa prepara el terreno para el esperado espectáculo del medio tiempo, que será encabezado por el artista Bad Bunny, seleccionado previamente como el principal acto musical del evento. La confirmación de Green Day ha generado entusiasmo tanto entre los fanáticos de la banda como entre los seguidores del fútbol americano.

Para los miembros de la agrupación, originarios del área de la Bahía de San Francisco, esta presentación tiene un significado especial al darse en "su propia casa".

Billie Joe Armstrong expresó su emoción por participar en el Super Bowl y por tener la oportunidad de rendir tributo a los Jugadores Más Valiosos.

