 Esme la Chapina: Limpia en Bikini y Novio con Ritual
Esme La Chapina se hace una limpia en bikini de tanga y su novio se roba el show con curioso ritual

Esme La Chapina volvió a encender las redes con un video donde aparece realizando una limpia muy poco convencional.

FOTO: Esme La Chapina

La creadora de contenido guatemalteca Esme La Chapina sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que realiza una limpia en plena naturaleza. En el video aparece luciendo un bikini de tanga mientras su novio participa activamente en el ritual.

Las imágenes, grabadas en un río, muestran a la pareja entre risas y buena vibra, mientras el joven utiliza unas ramas para golpear suavemente los glúteos de Esme como parte del proceso.  El clip de la guatemalteca no tardó en viralizarse y generó toda clase de comentarios en redes sociales.

La influencer acumula actualmente más de 300 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, cifra que no ha dejado de crecer gracias a su estilo desenfadado y su constante interacción con la audiencia. Esme La Chapina se ha consolidado como una de las creadoras guatemaltecas más comentadas del momento.

Esme se ha destacado tanto por su humor como por su autenticidad frente a la cámara y fuera de ella. Además, suele compartir aspectos de su vida personal, sus viajes, retos y experiencias que conectan con su comunidad digital.

En cuanto al novio de Esme, aunque no es figura pública, se ha convertido en un personaje recurrente dentro de sus publicaciones.  Su presencia se caracteriza por un toque juguetón y cómplice, lo que ha provocado que muchos fans celebren la dinámica que ambos muestran en pantalla.

El curioso ritual de la limpia no solo despertó risas, sino también sorpresa, ya que el joven fue quien terminó acaparando la atención al interpretar el ritual de una manera poco tradicional.

Los seguidores también destacaron el escenario natural donde se llevó a cabo el video: un río rodeado de vegetación que aportó un aire místico y relajado a la escena.  La tendencia de realizar "limpias" y rituales de energía se ha popularizado en redes, y Esme no dudó en unirse a esta moda.

