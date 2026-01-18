Fallece ex estrella de Nickelodeon en trágico atropello

Un video impactante del instante en que la ex actriz infantil de Nickelodeon Kianna Underwood fue arrollada por una camioneta y posteriormente falleció se ha viralizado. El clip ha reavivando el dolor por su trágica muerte y generando debate sobre la difusión de imágenes sensibles.
La madrugada del 16 de enero de 2026, autoridades de Nueva York confirmaron que Underwood, de 33 años murió en un accidente con fuga en el barrio de Brownsville, después de ser atropellada mientras cruzaba una calle. Testimonios y videos compartidos en plataformas digitales muestran el momento en que la camioneta la embiste y otros vehículos pasan sin detenerse.
Según versiones policiales y medios internacionales, Kianna fue golpeada primero por una camioneta que la arrastró varios metros antes de que su cuerpo quedara tendido sobre el pavimento. Posteriormente, otro automóvil impactó su cuerpo antes de huir del lugar sin prestar ayuda. Hasta el momento, los responsables no han sido identificados ni detenidos, y la investigación sigue abierta.
El video filtrado ha circulado ampliamente en redes, a pesar de que familiares y autoridades han pedido respeto y sensibilidad ante la difusión de contenidos tan delicados. Organizaciones defensoras de víctimas señalan que la viralización puede causar daño emocional a los allegados y normalizar la exposición de tragedias humanas.
Más detalles de la estrella de Nickelodeon
Kianna Underwood ganó reconocimiento en la actuación desde niña, participando en producciones icónicas de Nickelodeon. Su carrera incluyó apariciones en la serie de comedia infantil All That y como voz del personaje Fuchsia Glover en Little Bill, proyectos que marcaron la infancia de toda una generación.
Además de su trabajo en televisión, Underwood interpretó papeles en teatro musical y participó en giras artísticas nacionales.
Sin embargo, en años recientes su vida personal atravesó dificultades, reportaron medios locales, y habría enfrentado situaciones de vulnerabilidad social. Tras conocerse la noticia, colegas, fans y figuras del entretenimiento expresaron su dolor y solidaridad con la familia de Underwood.