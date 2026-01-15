Marce Aguilar: Impactante Cambio Físico

La creadora de contenido guatemalteca Marce Aguilar volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. Lo anterior, luego de compartir una postal de su infancia con la que mostró el notable antes y después de su apariencia.
La joven, quien se ha posicionado como una de las influencers nacionales con mayor crecimiento en los últimos años, aprovechó la fotografía para destacar lo mucho que ha cambiado y lo que ha logrado a nivel personal y profesional. Actualmente, Marce Aguilar supera los 400 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, plataforma desde la que documenta su estilo de vida, viajes, colaboraciones comerciales y momentos cotidianos.
Su comunidad ha crecido de forma constante, convirtiéndola en un referente para marcas locales e internacionales interesadas en conectar con un público joven, digital y altamente interactivo. La historia que encendió la conversación fue una foto de cuando era niña, acompañada de un mensaje que hizo reflexionar a muchos sobre los cambios que trae el tiempo.
Usuarios destacaron no solo su transformación física, sino también su evolución en confianza, seguridad y estilo, cualidades que la han llevado a trabajar en campañas con reconocidas firmas de moda, belleza y consumo masivo. Para muchos, el contenido de Aguilar representa motivación y un ejemplo del crecimiento que pueden alcanzar quienes encuentran su voz en el mundo digital.
Marce Aguilar sigue brillando
Además de su presencia en Instagram, Aguilar ha incursionado en otras plataformas, ampliando su alcance y colaborando en distintos proyectos comerciales que han fortalecido su posicionamiento como influencer. Su trabajo con marcas ha dejado claro que el contenido digital es un espacio rentable y en expansión para los talentos emergentes guatemaltecos.
La publicación de su antes y después no solo llamó la atención por el aspecto visual, sino por el mensaje implícito de crecimiento y transformación.
El impacto fue inmediato: miles de reacciones, comentarios y compartidos, una muestra más de la influencia que ejerce en la escena digital del país.