¿Es real? La razón de la foto viral de la Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, la entrañable actriz detrás de La Chilindrina en El Chavo del Ocho, generó preocupación en redes sociales este 15 de enero. Lo anterior, luego de que una fotografía suya se volviera viral y provocara numerosas especulaciones sobre su salud y estado físico.
La imagen, que circuló principalmente en X e Instagram, muestra a una persona junto a la actriz de 79 años de edad. Muchos usuarios aseguraron que la popular comediante lucía visiblemente distinta, lo que desató comentarios y teorías sobre un supuesto deterioro de su salud.
Tras la viralización de la foto, varios internautas cuestionaron su autenticidad e incluso recurrieron a herramientas de inteligencia artificial para verificar si se trataba de una imagen genuina. Analistas digitales y expertos en verificación señalaron que la fotografía no corresponde a una imagen real de María Antonieta de las Nieves.
Asimismo, enfatizaron que fue manipulada o generada con ayuda de IA, lo que explica las proporciones y rasgos que muchos usuarios calificaron de inusuales. Hasta el momento, la propia actriz no ha emitido una declaración directa sobre esa foto viral, aunque su equipo y algunos seguidores han señalado que no hay evidencia confiable de que la instantánea provenga de ella o muestre su estado actual.
¿Qué ha pasado con La Chilindrina?
Aunque la foto viral no es verídica, la preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves tiene contexto. En meses recientes, la actriz ha enfrentado algunos problemas físicos relacionados con su edad, lo que ha provocado que algunos fans se inquieten cada vez que aparece en público o en entrevistas.
Según reportes previos, la actriz ha asegurado en ocasiones anteriores que se encuentra bien y que, a pesar de los achaques propios de la edad, mantiene buen ánimo.
Además, enfatizó que tiene energía para continuar con actividades que disfruta, aunque retirándose progresivamente del trabajo intenso.