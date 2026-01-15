Conductor de Univisión se desvanece antes de salir al aire

El reconocido conductor de televisión Félix de Bedout, titular de uno de los programas más vistos de Televisa Univisión, protagonizó un incidente de salud. El accidente encendió las alarmas entre sus seguidores y la audiencia luego de que se desvaneciera antes de salir al aire el miércoles 14 de enero de 2026.
El periodista de espectáculos Javier Ceriani fue el primero en reportar lo ocurrido a través de sus redes sociales, indicando que De Bedout sufrió un desmayo inesperado que le impidió continuar en su labor como presentador. Tras el incidente, el conductor fue reemplazado de último momento por otro colaborador del canal, lo que desató especulaciones sobre la gravedad de su condición.
Según las primeras versiones, el conductor no solo se desvaneció, sino que también recibió un golpe en la cabeza al caer. Lo anterior motivó su traslado inmediato a un hospital para realizarle una serie de estudios médicos detallados.
Esta reacción tomó por sorpresa tanto a la producción del programa como a los televidentes, quienes no esperaban que un presentador con la trayectoria de De Bedout enfrentara este tipo de contratiempo. Aunque los detalles sobre las causas específicas del desmayo no fueron dados a conocer de inmediato por parte de la cadena televisiva, la preocupación de la audiencia creció.
Más del indicente de Félix de Bedout de Univisión
Horas más tarde, Félix de Bedout reapareció en sus redes sociales para explicar personalmente lo que había ocurrido y tranquilizar a su audiencia. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el conductor colombiano confirmó que sufrió un desmayo, pero destacó que, afortunadamente, los exámenes médicos no mostraron problemas de gravedad.
De Bedout compartió su agradecimiento con todos los que le enviaron mensajes de apoyo y señaló que solo se llevó un pequeño susto que "le dejó herido el orgullo", descartando complicaciones severas. Además, confirmó que estará de regreso al aire este jueves, retomando sus actividades normales en Televisa Univisión.