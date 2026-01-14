 Karla Calvillo Locutora guatemalteca vuela con sus 7 gatos
Farándula

¡Insólito! Locutora guatemalteca viaja en avión acompañada de sus 7 gatos

La escena parecía salida de una película: siete gatos, una locutora guatemalteca y un vuelo rumbo a México que se volvió viral.

Karla Calvillo
Karla Calvillo

La radio guatemalteca tiene personalidades inolvidables y una de ellas es Karla Calvillo, quien recientemente sorprendió en redes sociales. Y es que la locutora compartió su más reciente hazaña: mudarse a México acompañada de sus siete gatos.

El video que publicó rápidamente se viralizó debido a lo inusual de la escena, pues pocas veces se observa a una pasajera manejando tantos felinos dentro de un mismo vuelo. De acuerdo con lo relatado por la propia locutora guatemalteca, preparar el viaje no fue nada fácil.

Esto fue el 13/12/2015 Hace un mes nos mudamos de país… con nuestros michis 🐾✈️ Un proceso largo, emotivo y posible gracias al excelente servicio de Aeroméxico y al acompañamiento profesional de la Dra. Verónica Monroy. Si vas a viajar con mascotas, revisa con tiempo los requisitos del país del que sales, del país al que entras y de la aerolínea. 💛 Amor, paciencia y organización. #Guatemala #México #ViajarConMascotas #ViajarConGatos #CatLovers

Entre trámites veterinarios, certificados de vacunación, transportadoras y logística aérea, el proceso fue "una misión de alto nivel".  Sin embargo, Calvillo comentó que, aunque fue cansado, también resultó una experiencia muy entretenida, ya que cada gato reaccionó de forma diferente durante el trayecto.

Algunos fueron muy tranquilos, otros más curiosos, pero todos lograron llegar sanos y salvos a su destino. La locutora aprovechó la atención para confirmar un dato que muchos sospechaban: decidió mudarse a México en compañía de su esposo para emprender nuevos proyectos profesionales.

Más de la aventura de Karla Calvillo

Karla Calvillo ha construido una trayectoria sólida en los medios, especialmente en el ámbito radiofónico, donde se distingue por su estilo cercano y alegre.  Durante su carrera ha formado una comunidad fiel de oyentes y seguidores que ahora la acompañan en su nueva etapa fuera del país.

Aunque aún no reveló detalles específicos sobre sus próximos proyectos, sí adelantó que su traslado responde a nuevas oportunidades laborales dentro del medio de comunicación y entretenimiento, motivo por el cual decidió llevar a toda su familia felina.

"Son parte de mi vida y no los iba a dejar", comentó en redes, donde también recibió cientos de mensajes de apoyo de guatemaltecos orgullosos de verla expandirse internacionalmente. Calvillo ha sido figura reconocida en la escena mediática guatemalteca desde muy joven. Su presencia en cabina, su energía y su participación en eventos la convirtieron en una voz familiar dentro del país.

