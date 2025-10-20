 Yohana Vargas: Primera Latina en Playboy Francia - Fotos Candentes
Farándula

Las candentes fotos de Yohana Vargas, la primera latina en posar para Playboy Francia

La modelo no dejó nada a la imaginación en una sesión de fotos donde demostró que a sus 43 años posee una figura de infarto.

Yohana Vargas Playboy, Instagram
Yohana Vargas Playboy / FOTO: Instagram

Yohana Vargas fue anunciada como la portada de la revista Playboy Francia, marcando lo que se describe como un momento clave para visibilidad latina en el mundo de la moda y el entretenimiento. 

La modelo colombo-venezolana celebró su cumpleaños en Miami rodeada de amigos y celebridades, y aprovechó la ocasión para revelar su nuevo logro: aparecer como portada de Playboy Francia junto a una galería fotográfica exclusiva. 

"Ser latina y representar con orgullo nuestras raíces, nuestra bandera tricolor en una portada tan icónica, es un sueño hecho realidad", señaló.

Yohana Vargas Playboy - Instagram

Playboy Francia indica que esta edición resalta Yohana Vargas por su "carisma y empoderamiento femenino". 

El hecho de que una modelo latina ocupe la portada de una edición internacional de Playboy con sede en Francia ha sido destacado por medios como un símbolo de avance. En contexto, se posiciona como "primera latina" en dicha portada para la edición francesa de la revista.

"Aún no termino de procesarlo. ¡Soy la portada de Playboy París! ¿Cuándo me imaginé decir algo así?, es un sueño hecho realidad y un logro muy grande. Tengo una mezcla de felicidad, emoción, agradecimiento y muchas ganas de chillar", afirmó la creadora.

Yohana Vargas Playboy - Playboy

El hecho de que una latina engalane la portada francesa de una de las revistas más icónicas del mundo, representa un momento de orgullo para la comunidad hispana.

También consolida a Yohana Vargas como figura internacional que sigue abriendo camino para las mujeres latinas en la industria del entretenimiento y la moda.

Yohana Vargas Playboy - Playboy

Lujo de promoción

Distintos medios destacan que la fiesta de revelación incluyó elementos de lujo: Yohana Vargas llegó en un Ferrari, la celebración contó con DJs reconocidos y figuras de la farándula invitados.

También se destaca que la sesión fotográfica junto con la portada simbolizan un "paso internacional" dentro de la carrera de Yohana Vargas, quien ya había tenido otros trabajos como imagen de marcas de trajes de baño y calendarios. 

Yohana Vargas Playboy - Instagram

El universo tiene una forma hermosa de hablarte cuando estás alineada con lo que amas. Hoy confirmo que todo llega en el momento perfecto", añadió Yohana.

Yohana Vargas es una influencer y presentadora de televisión mejor conocida por conducir el programa de reality Top Fish y el programa de noticias de entretenimiento El Avispero. También es modelo y ha aparecido en varios videos musicales.

Yohana Vargas Playboy - Playboy
Yohana Vargas Playboy - Playboy

