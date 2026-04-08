Walter Mazariegos reelecto rector de la USAC entre protestas

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) dio a conocer este 8 de abril los resultados oficiales de su proceso electoral para la elección de rector correspondiente al período 2026-2030 y confirmó la reelección de Walter Ramiro Mazariegos Biolis como máxima autoridad de la casa de estudios superiores.
Según el comunicado institucional difundido en la página oficial de la entidad educativa, la designación del rector surgió del proceso electoral llevado a cabo durante la jornada en un hotel del municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
La universidad señaló que el resultado se deriva del cumplimiento de las normas universitarias vigentes, en el marco de los procedimientos establecidos para este tipo de elecciones internas.
"La Universidad reafirma su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el respeto a los procesos democráticos", se expresó en el texto compartido.
Cuestionan legalidad de elección
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió ayer un comunicado en el que exhortó al Estado a impedir la "consumación de un proceso viciado", ante señalamientos que han surgido de posibles irregularidades para reelegir a Walter Mazariegos.
El organismo regional denunció que, de 34 cuerpos electorales, solo ocho fueron acreditados —seis de ellos afines al oficialismo—, mientras que 21 ganados por opositores permanecen excluidos bajo "meros pretextos".
La OEA indicó al Ejecutivo que la autonomía universitaria "no puede ser esgrimida como pretexto para la inacción frente a conductas delictivas" y urgió a las cortes a resolver los amparos pendientes o recalendarizar la elección para evitar que un proceso con "nulidad en su origen" produzca efectos irreversibles.
Según la información recabada, al menos 16 acciones fueron promovidas ante la Corte de Constitucionalidad y diferentes instancias para garantizar la transparencia en el proceso de elección de la Usac; sin embargo, en su mayoría quedaron sin resolver hasta el momento en el que se oficializó la designación de Mazariegos para un nuevo período.
Ante esta situación, los señalamientos de un eventual "fraude" han generado manifestaciones de parte de estudiantes, sociedad civil y pueblos indígenas, que incluso se presentaron este día a Antigua Guatemala para hacer caminatas y plantones donde exigieron que se tuvieran elecciones legítimas.