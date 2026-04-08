 Protestas en Antigua Guatemala por elecciones en USAC
Nacionales

Manifestaciones en Antigua Guatemala por elección del rector de Usac

En las calles de la Ciudad Colonial se desarrollan marchas y otras expresiones estudiantiles y ciudadanas para pedir transparencia en el proceso.

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Representantes de pueblos indígenas marchan en Antigua Guatemala para pedir respeto a la legalidad en elecciones de la Usac., Omar Solís/Emisoras Unidas
Representantes de pueblos indígenas marchan en Antigua Guatemala para pedir respeto a la legalidad en elecciones de la Usac. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Un ambiente marcado por calles cerradas, amplio despliegue policial y grupos de manifestantes se observa este miércoles, 8 de abril en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, debido a que en la presente jornada se desarrolla el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Estudiantes y autoridades indígenas se han hecho presentes a la referida localidad. Algunos mantienen plantones en el perímetro del hotel donde se reunirá el Cuerpo Electoral Universitario y otros llevan a cabo marchas en las calles empedradas de la ciudad colonial. También se han observado grupos de encapuchados en distintos puntos.

Representantes de los pueblos indígenas, acompañados de representantes de sociedad civil y estudiantes universitarios, emitieron una breve conferencia de prensa frente al parque del referido municipio en el que señalaron que están exigiendo elecciones transparentes.

"Las Autoridades Indígenas de Iximulew estamos acá para respaldar a los jóvenes. Estamos para motivar a nuestra juventud que quiere una universidad libre de dictadura. Queremos unas elecciones realmente democráticas. Por eso estamos acá las autoridades en respaldo a estos jóvenes valientes que hoy salen a defender a esta universidad", expresó uno de los líderes indígenas.

A la difusión de ese mensaje siguió una serie de pronunciamientos donde, a viva voz, los guatemaltecos expresaron: "¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la Usac! ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Fuera Walter Mazariegos! ¡Fuera la corrupción! ¡No más corrupción!".

Manifestaciones en Antigua Guatemala por elección del rector de Usac | Omar Solís/Emisoras Unidas

Manifestaciones en Antigua Guatemala por elección del rector de Usac / Omar Solís/Emisoras Unidas

Manifestaciones en Antigua Guatemala por elección del rector de Usac | Omar Solís/Emisoras Unidas

Manifestaciones en Antigua Guatemala por elección del rector de Usac / Omar Solís/Emisoras Unidas

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Manifestaciones en Antigua Guatemala por elección del rector de Usac / Omar Solís/Emisoras Unidas

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Manifestaciones en Antigua Guatemala por elección del rector de Usac / Omar Solís/Emisoras Unidas

Cierres viales y despliegue policial

Debido a la alta afluencia de personas se implementaron cierres viales en Antigua Guatemala. Uno de los puntos donde se mantiene esta medida es el ingreso a la ciudad, especialmente sobre la 1ª avenida, en el tramo que abarca hasta la Calle de Los Duelos. También están cerrados los callejones Concepción y Del Sol.

Asimismo, hay un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, que acudieron en seguimiento de instrucciones giradas por el Ministerio de Gobernación y el presidente Bernardo Arévalo para resguardar a los estudiantes y como medida de prevención ante posibles incidentes.

De igual forma, el personal del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene un operativo en el ingreso a la ciudad colonial, donde se está solicitando documentación a pilotos de los buses que acceden a esta localidad.

* Con información de Omar Solís y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas.

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