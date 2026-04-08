 Elecciones Usac: PNC refuerza seguridad en Antigua Guatemala
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Elección de Usac: PNC refuerza seguridad en Antigua Guatemala

Personal de las Fuerzas Especiales de la PNC mantiene presencia en la ciudad colonial.

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Personal de la PNC resguarda Antigua Guatemala en el marco de la elección de rector de la Usac., Omar Solís/Emisoras Unidas
Personal de la PNC resguarda Antigua Guatemala en el marco de la elección de rector de la Usac. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen presencia desde horas de la madrugada de este miércoles, 8 de abril, en diferentes puntos del municipio de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, como parte del operativo implementado en el marco del proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Los equipos de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP) se movilizaron al área de ingreso de la ciudad colonial y a los alrededores del hotel Santo Domingo, donde se desarrollará la designación de la autoridad de la referida casa de estudios. Los agentes portan equipo de protección personal, pero no armas de fuego.

El despliegue de los elementos policiales se da como medida de prevención ante posibles incidentes, principalmente tras la jornada tensa que se vivió ayer en el campus central, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, donde un grupo de encapuchados que había tomado las instalaciones fue desalojado por estudiantes universitarios que buscaban la reanudación de las clases presenciales.

Arévalo ordena garantizar seguridad de estudiantes

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, informó anoche que giró instrucciones a la PNC para que se movilice con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes, resguardar el orden público y cuidar el proceso electoral autónomo de la Usac.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el mandatario resaltó que la universidad es muy importante para el destino del país. "De la comunidad sancarlista y autoridades universitarias depende defender el legado de lo público. Y en las cortes recae el deber de resguardar la institucionalidad y la democracia", añadió.

También señaló que la historia de Guatemala está escrita "de la mano" de la universidad pública, porque ha sido "una historia de resistencia y dignidad, de lucha por la justicia y la verdad".

Enfatizó que la situación que se observa es preocupante y que la nación merece instituciones fuertes, limpias y que le devuelvan al pueblo, lo que es del pueblo.

Arévalo ordena a PNC garantizar seguridad de estudiantes y resguardar el orden público

El Ministerio de Gobernación indicó que no se permitirá la presencia de personas con el rostro cubierto ni de quienes porten objetos que puedan ser utilizados para agredir, intimidar o bloquear la libre locomoción.

Elección de rector de la Usac

Las elecciones de rector de la Universidad de San Carlos se desarrollan mediante un proceso interno en el que participan distintos sectores de la comunidad universitaria. Este sistema se basa en la representación de estudiantes, docentes y profesionales egresados, quienes conforman los cuerpos electorales encargados de emitir su voto. Cada facultad elige previamente a sus representantes, conocidos como electores, quienes integran el cuerpo electoral universitario.

El proceso electoral incluye varias etapas, entre ellas la convocatoria oficial, la inscripción de candidatos, la campaña interna y la votación. Durante la elección, los electores emiten su voto en sesiones formales que son supervisadas por autoridades universitarias para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

Los candidatos a rector deben cumplir con requisitos establecidos en la normativa universitaria, como ser profesional egresado de la Usac y contar con trayectoria académica y administrativa destacada. El profesional que obtiene la mayoría de votos es declarado rector y asume la dirección de la universidad por un período determinado.

El referido mecanismo busca asegurar la participación democrática de los sectores universitarios, aunque en la práctica ha generado debates sobre su representatividad y transparencia.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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