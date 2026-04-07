 Arévalo ordena a PNC garantizar seguridad de estudiantes y resguardar el orden público
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Arévalo ordena a PNC garantizar seguridad de estudiantes y resguardar el orden público

El Ministerio de Gobernación indicó que no se permitirá la presencia de personas con el rostro cubierto ni de quienes porten objetos que puedan ser utilizados para agredir, intimidar o bloquear la libre locomoción.

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A través de una publicación en X, el presidente, Bernardo Arévalo, anunció que ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) se movilice para garantizar la seguridad de los estudiantes, resguardar el orden público y cuidar el proceso electoral autónomo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

"La Universidad de San Carlos es muy importante para el destino de nuestro país, y la situación que vemos es preocupante.", manifestó Arévalo. 

El mandatario agregó que de la comunidad sancarlista y autoridades universitarias depende defender el legado de lo público. "Y en las cortes recae el deber de resguardar la institucionalidad y la democracia.",añadió. 

Ministerio de Gobernación

Por su parte el Ministerio de Gobernación indicó que ante el proceso eleccionario que se desarrolla en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Ministerio de Gobernación reitera su respeto a los procesos internos que se realizan al amparo de la autonomía universitaria.

"Las controversias que surjan en el marco de dicho proceso deberán ser resueltas, en primera instancia, por las autoridades universitarias y, en última instancia, por los órganos jurisdiccionales competentes, quienes deberán dilucidar cualquier irregularidad que se origine en su desarrollo.", añadió.


El Ministerio de Gobernación indicó que reconoce y garantiza el derecho a la protesta pacífica, siempre que esta se desarrolle dentro del marco de la ley y sin afectar el orden público ni los derechos de terceros.

Con estricto apego a los protocolos de actuación de la Policía Nacional Civil, se evitará cualquier acción que altere el orden público o restrinja derechos fundamentales.

Gobernación añadió que no se permitirá la presencia de personas con el rostro cubierto ni de quienes porten objetos que puedan ser utilizados para agredir, intimidar o bloquear la libre locomoción.

"Quienes incurran en estas conductas serán consignados ante los tribunales correspondientes, conforme a la ley", indicó.

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Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*

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