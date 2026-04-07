Estudiantes desalojan a encapuchados que ocuparon la USAC

Un grupo de estudiantes logró abrir las puertas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con el uso de un vehículo del lado del Periférico, la tarde este martes 7 de abril.
Las instalaciones de la USAC fueron tomadas por un grupo de encapuchados supuestamente por el alza de combustible, un día antes de la elección de rector de la USAC.
Los estudiantes lograron destruir la puerta de acceso por el lado del Periférico para acceder a la universidad, los encapuchados huyeron hacia el interior de la Usac.
Los estudiantes además retiraron un cerco de láminas que se encontraba alrededor de la Rectoría.
"Hacemos un llamado a las Asociaciones de Estudiantes para que puedan venir a acuerpar la recuperación del campus central de la universidad y hacemos un llamado a todos los centros universitarios que también nos acuerpen, aquí en sede central, también en el hotel casa Santo Domingo para evitar que Mazariego se perpetué en el poder una vez más", manifestaron los estudiantes tras tomar el control de la Usac.
Los estudiantes añadieron que en los últimos meses han estado luchando en contra de los procesos ilegítimos de Walter Mazariegos, "Le ganamos de forma democrática y nos tienen acá encerrados dentro del campus central, no podemos permitir esto compañeros y compañeros logramos derribar a los achichincles de Walter Mazariegos, con pocos estudiantes, solo así vamos a recuperar la única universidad del pueblo de Guatemala", añadió.
Los encapuchados insistían en impedir que se realicen las labores en la referida sede y colocaron una serie de obstáculos en las puertas, que fueron cerradas con candados y cadenas.
Mientras tanto, otro grupo de estudiantes buscaba que se pueda desarrollar con normalidad las clases presenciales y actividades académicas en general, por lo que exige que las puertas sean abiertas.
La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) está programada para este miércoles 8 de abril.