 Estudiantes desalojan a encapuchados que ocuparon la USAC
Nacionales

Estudiantes desalojan a encapuchados que ocuparon la USAC

Los estudiantes de la USAC lograron ingresar en el campus de la universitario, luego que un grupo de encapuchados tomara las instalaciones supuestamente en protesta por el alza de los combustibles.

Compartir:
Estudiantes desalojaron a un grupo de encapuchados que supuestamente protestaba por el alza al combustible. , Foto Omar Solís
Estudiantes desalojaron a un grupo de encapuchados que supuestamente protestaba por el alza al combustible. / FOTO: Foto Omar Solís

Un grupo de estudiantes logró abrir las puertas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con el uso de un vehículo del lado del Periférico, la tarde este martes 7 de abril.

Las instalaciones de la USAC fueron tomadas por un grupo de encapuchados supuestamente por el alza de combustible, un día antes de la elección de rector de la USAC.

Los estudiantes lograron destruir la puerta de acceso por el lado del Periférico para acceder a la universidad, los encapuchados huyeron hacia el interior de la Usac. 

Los estudiantes además retiraron un cerco de láminas que se encontraba alrededor de la Rectoría. 

"Hacemos un llamado a las Asociaciones de Estudiantes para que puedan venir a acuerpar la recuperación del campus central de la universidad y hacemos un llamado a todos los centros universitarios que también nos acuerpen, aquí en sede central, también en el hotel casa Santo Domingo para evitar que Mazariego se perpetué en el poder una vez más", manifestaron los estudiantes tras tomar el control de la Usac. 


Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Retoman USAC | Foto Omar Solís

Retoman USAC / Foto Omar Solís

Los estudiantes añadieron que en los últimos meses han estado luchando en contra de los procesos ilegítimos de Walter Mazariegos, "Le ganamos de forma democrática y nos tienen acá encerrados dentro del campus central, no podemos permitir esto compañeros y compañeros logramos derribar a los achichincles de Walter Mazariegos, con pocos estudiantes, solo así vamos a recuperar la única universidad del pueblo de Guatemala", añadió.

Los encapuchados insistían en impedir que se realicen las labores en la referida sede y colocaron una serie de obstáculos en las puertas, que fueron cerradas con candados y cadenas. 

Mientras tanto, otro grupo de estudiantes buscaba que se pueda desarrollar con normalidad las clases presenciales y actividades académicas en general, por lo que exige que las puertas sean abiertas.

La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) está programada para este miércoles 8 de abril.

CC admite para trámite amparo que busca detener elección de rector de USAC y pide informe

La máxima corte solicitó un informe circunstanciado al CSU en un plazo de dos horas.

En Portada

Estudiantes desalojan a encapuchados que ocuparon la USACt
Nacionales

Estudiantes desalojan a encapuchados que ocuparon la USAC

05:43 PM, Abr 07
CC admite para trámite amparo que busca detener elección de rector de USAC y pide informe t
Nacionales

CC admite para trámite amparo que busca detener elección de rector de USAC y pide informe

05:34 PM, Abr 07
Luis Méndez Salinas es nombrado ministro de Culturat
Nacionales

Luis Méndez Salinas es nombrado ministro de Cultura

04:01 PM, Abr 07
Lanzan gas a fotoperiodista que documentaba incidentes en la Usac t
Nacionales

Lanzan gas a fotoperiodista que documentaba incidentes en la Usac

03:40 PM, Abr 07
Clausura 2026: Tabla de posiciones tras 18 jornadast
Deportes

Clausura 2026: Tabla de posiciones tras 18 jornadas

05:06 PM, Abr 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos