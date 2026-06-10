INDE y ENERGUATE en alerta ante la llegada de la depresión tropical Cristina

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó que ha activado un plan especial de prevención y respuesta para garantizar la continuidad y estabilidad del suministro de energía eléctrica ante los efectos de la depresión tropical Cristina en el país.
El INDE informó que mantiene coordinación permanente entre las áreas de generación, transmisión y comercialización, así como monitoreo constante de la infraestructura eléctrica.
Además, se han realizado inspecciones preventivas, trabajos de mantenimiento y pruebas de confiabilidad en plantas de generación y subestaciones.
"EI INDE cuenta con personal técnico en turnos especiales y cuadrillas de atención inmediata disponibles las 24 horas, ubicadas estratégicamente en distintas regiones del país para responder oportunamente ante cualquier eventualidad", indicó.
Estado de alerta
Mientras que Energuate señaló que debido a los efectos de la tormenta tropical Cristina y las condiciones climáticas previstas para los próximos días, mantiene activo su Estado de Alerta Preventiva en los 21 departamentos de su área de cobertura.
Como parte de esta medida preventiva, la distribuidora fortalece el número de sus brigadas, personal operativo, técnicos del Centro de Operaciones de Red y recursos de atención de emergencias, para responder de manera oportuna a las incidencias en la red eléctrica.
Las lluvias intensas y los fuertes vientos pueden causar caída de árboles, deslizamientos de tierra y daños en la infraestructura eléctrica, situaciones que podrían generar interrupciones en el servicio en algunos sectores.
La distribuidora indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y realizará las acciones necesarias para proteger la continuidad del servicio, reafirmando su compromiso con la seguridad de las comunidades y la atención oportuna de sus clientes.