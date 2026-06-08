 Huehuetenango: Clases suspendidas por incendio en INDE
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Huehuetenango: Suspenden clases por incendio en subestación del INDE

El Ministerio de Educación aplicó la medida para el establecimiento ubicado en cercanías del área donde ocurrió la emergencia.

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Incendio en la subestación del INDE en Huehuetenango., Medios locales
Incendio en la subestación del INDE en Huehuetenango. / FOTO: Medios locales
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El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases presenciales en un establecimiento de Huehuetenango como medida de prevención ante la emergencia que se registró el fin de semana en la subestación del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) ubicada en la zona 3 de esa localidad.

Por medio de un comunicado, la cartera detalló que la Dirección Departamental de Educación tomó la decisión de notificar a la comunidad educativa la referida medida que se aplica para este lunes, 8 de junio, en la Escuela Oficial Rural Mixta Esther Marroquín, que se encuentra en el sector Carrizal 1.

"Esta medida se adopta de manera preventiva para resguardar la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes, así como del personal docente, administrativo y operativo del establecimiento", se lee en el documento.

La cartera agregó que el personal docente organizará las actividades académicas correspondientes y brindará las orientaciones necesarias para su seguimiento por medio de recursos virtuales u otros mecanismos que puedan implementarse.

Incendio en subestación

Fue en horas de la tarde de pasado domingo que surgieron las alertas con respecto a un incendio y una falla en el transformador de la sede del INDE en Huehuetenango, situación que provocó la interrupción del servicio eléctrico en varios municipios del occidente del país.

Cuerpos de socorro y personal técnico trabajaron en el control del incidente y en la evaluación de daños, mientras se realizaban las maniobras para restablecer el servicio de forma segura. Mientras se desarrollaban las acciones, se implementó un cierre vial en la zona.

El INDE dio a conocer que se trató de una falla en un transformador y señaló que el personal técnico especializado del Sistema Occidental se encontraba trabajando en el aislamiento de la misma para proteger el equipo. Agregó que se mantenía una constante vigilancia de esta situación.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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