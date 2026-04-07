Tensión en la Usac por toma de instalaciones; estudiantes demandan apertura del campus

El campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) permanece cerrado este martes, 7 de abril. Un grupo de personas encapuchadas no permiten el ingreso de estudiantes, docentes ni demás personal a las instalaciones. La situación es tensa en las afueras, pues hay inconformidad en los universitarios que buscan que se reanuden las actividades presenciales.
La toma de las instalaciones se mantiene desde la semana pasada por parte de los supuestos estudiantes, quienes han instalado mantas y compartido mensajes donde exponen que sus acciones se dieron por supuestamente estar en contra del incremento al pasaje en el transporte y el alza en los precios de los combustibles.
Los encapuchados insisten en impedir que se realicen las labores en la referida sede y han colocado una serie de obstáculos en las puertas, que también han cerrado con candados. Este escenario se observa tanto del lado del anillo Periférico como de la avenida Petapa. Mientras tanto, otro grupo de estudiantes busque que se puedan desarrollar con normalidad las clases y actividades académicas en general, por lo que exige que las puertas sean abiertas.
Con fuerza física, los presentes en las afueras del recinto intentan abrir los portones. Esto generó respuesta de parte de los manifestantes, quienes optaron por lanzar cierto tipo de artefactos que generaron explosiones y humo en el ambiente para dispersar a las personas.
Exigen retomar actividades presenciales y elecciones transparentes
El complicado escenario se presenta un día antes de que se desarrolle el proceso de elección de rector de la Usac, el cual ha estado precedido por una serie de acciones legales y pronunciamientos a nivel nacional e internacional para pedir transparencia y legitimidad.
Una medida que ha generado rechazo también de parte de los universitarios es que el Consejo Superior Universitario anunció la implementación de actividades virtuales a partir del lunes, 6 de abril, por estar en desarrollo un proceso de investigación arqueológica en el campus de la zona 12. Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha indicado que tales labores no requieren un cierre de la sede.
Las personas que acudieron hoy al recinto portan pancartas en las que expresan su apoyo a la defensa de la educación pública superior y se pronuncian en contra de la virtualidad. También piden que la elección del sucesor de Walter Mazariegos se haga respetando los lineamientos vigentes.
"No a la virtualidad. No al fraude. No hace falta ser egresado, estudiante o docente de la universidad pública para defenderla. Hace falta entender que sin educación pública el futuro es de unos pocos. Veterinaria presente", se lee en uno de los carteles.
"Exigimos clases, laboratorios y clínica presencial", "El verdadero estudiante busca progreso", "No a clases virtuales. Exigimos educación pública de calidad", se expresa en otras pancartas.
Uno de los jóvenes, quien indicó ser estudiante de la Facultad de Odontología, brindó declaraciones a Emisoras Unidas. Aseguró que siempre se han visto afectados por este tipo de medidas, ya que en la parte clínica se suspenden labores importantes para el pueblo guatemalteco.
"Más de 2 mil 500 pacientes están ahorita varados, sin tratamiento. Se les está vedando el derecho a la salud. También hay muchos animalitos de la granja de veterinaria que no están siendo alimentados. Esto es algo que no ha pasado en tomas anteriores. Hace tres años, para la toma de 2022, se permitía el ingreso por lo menos para el mantenimiento de las granjas", expresó.
Añadió que no pueden creer que la Usac esté cerrada por un tema de combustibles, mientras el país "está en llamas", hay muchas elecciones de segundo grado de suma importancia y, en su opinión, si bien el precio de gasolinas impacta en la canasta básica no justifica el hecho que haya dictadura y anarquía en estos espacios.
* Con información de Omar Solís y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas.