Instagram Lanza Esperada Función Escuchando a sus Usuarios

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Instagram escucha a sus usuarios y lanza una de las funciones más esperadas

Instagram rompe con el orden cronológico: conoce cómo funcionará la nueva actualización.

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Instagram / FOTO: Instagram
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Instagram anunció una de las actualizaciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de reorganizar manualmente las publicaciones dentro del perfil. La nueva herramienta permitirá cambiar la ubicación de fotos y videos en la cuadrícula principal sin necesidad de eliminarlos, archivarlos o volver a publicarlos.

La función comenzó a desplegarse de forma gradual en dispositivos Android y iPhone, marcando un cambio importante en la manera en que las personas administran la apariencia de sus cuentas dentro de la popular red social propiedad de Meta.

El fin de una limitación histórica

Desde su lanzamiento en 2010, Instagram ha organizado las publicaciones de los perfiles siguiendo un orden cronológico inverso, mostrando primero el contenido más reciente.

Esta característica obligaba a los creadores de contenido, empresas, fotógrafos e influencers a planificar cuidadosamente la secuencia de sus publicaciones para mantener una estética visual atractiva.

Muchos usuarios incluso optaban por borrar publicaciones antiguas o archivarlas temporalmente para modificar la apariencia de su perfil, una práctica que ahora podría quedar en el pasado.

Con la nueva actualización, los perfiles dejarán de depender exclusivamente de la fecha de publicación y podrán personalizarse de acuerdo con los gustos y objetivos de cada usuario.

¿Cómo funcionará la nueva herramienta?

La función incorpora un sistema sencillo de arrastrar y soltar que permitirá mover fotos y videos dentro de la cuadrícula del perfil.

Los usuarios podrán seleccionar una publicación y colocarla en la posición deseada, reorganizando visualmente el contenido sin alterar la fecha original de publicación ni afectar las interacciones ya obtenidas.

Instagram confirmó que la herramienta estará disponible de manera automática conforme la actualización llegue a cada cuenta y que no requerirá configuraciones adicionales.

¿Qué pasará con las publicaciones fijadas?

La plataforma aclaró que las publicaciones fijadas continuarán funcionando de la misma manera que hasta ahora.

Actualmente, Instagram permite destacar hasta tres publicaciones en la parte superior del perfil para mostrar contenido relevante o importante.

Foto embed
Instagram - Redes sociales

Con la nueva actualización, esas publicaciones seguirán permaneciendo en la parte superior mientras que el resto de imágenes y videos podrán moverse libremente dentro de la cuadrícula.

Una función solicitada durante años

La posibilidad de reorganizar el feed ha sido una de las solicitudes más recurrentes de la comunidad desde hace varios años.

Diseñadores, fotógrafos, emprendedores y creadores de contenido consideraban que el sistema cronológico limitaba las posibilidades creativas de sus perfiles.

La nueva herramienta permitirá construir diseños visuales más ordenados, destacar productos específicos, mejorar estrategias de marketing y mantener una identidad gráfica más consistente sin afectar el historial de publicaciones.

Meta apuesta por la personalización

La actualización forma parte de una estrategia más amplia de Meta para ofrecer mayores niveles de personalización dentro de sus plataformas.

En los últimos meses, Instagram también ha incorporado nuevas funciones relacionadas con inteligencia artificial, edición avanzada de contenido, recomendaciones personalizadas y herramientas para creadores.

La compañía busca mantener la competitividad frente a plataformas como TikTok y otras redes sociales que han ganado popularidad entre las nuevas generaciones.

¿Cuándo estará disponible?

Instagram informó que el despliegue será gradual y que la función llegará progresivamente a todos los usuarios durante las próximas semanas.

Por ello, algunas cuentas ya pueden acceder a la herramienta mientras que otras deberán esperar a recibir la actualización correspondiente.

Con este cambio, Instagram da un paso importante hacia una experiencia más flexible y personalizada, permitiendo que cada usuario diseñe su perfil exactamente como desea y dejando atrás una de las limitaciones más comentadas de la plataforma durante los últimos años.

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Instagram - Instagram

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