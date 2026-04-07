 CC Admite Amparo para Parar Elección de Rector de USAC
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CC admite para trámite amparo que busca detener elección de rector de USAC y pide informe

La máxima corte solicitó un informe circunstanciado al CSU en un plazo de dos horas.

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Reabren portones en USAC, Omar Solís
Reabren portones en USAC / FOTO: Omar Solís

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para trámite el amparo presentado por USAC DIRE (USAC Dignidad y Rescate) acción con la que buscan que se suspenda la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) programada para este miércoles 8 de abril.

La CC requiere un informe circunstanciado al Consejo Superior Universitario en un plazo de 2 horas. 

Acción preventiva por ilegalidades en el proceso

El grupo de oposición USACDIRE presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de detener la elección del nuevo rector de la USAC. La medida busca impedir que el proceso electoral se lleve a cabo, argumentando una serie de ilegalidades que, según la agrupación, vician la legitimidad de la contienda.

Aníbal García, coordinador jurídico de USACDIRE, explicó a Emisoras Unidas que la acción legal se plantea como un recurso preventivo ante lo que consideran un proceso plagado de irregularidades. El grupo sostiene que la elección del rector de la USAC no es un asunto menor, sino un "problema de Estado" que afecta directamente el cimiento del Estado de Derecho en el país. Esta relevancia se debe a que la Corte de Constitucionalidad tiene una representación clave en la conformación de comisiones de postulación en la propia CC, en la Junta Monetaria y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lo que subraya la importancia estratégica del cargo.

Denuncias de Irregularidades en el Proceso Electoral

Las acusaciones de USACDIRE se centran en la exclusión de voces disidentes y la manipulación del proceso para favorecer a un único sector. García afirmó que la elección que se pretende realizar mañana se llevaría a cabo únicamente con personas afines al actual rector, Walter Mazariegos. Una de las principales denuncias es la exclusión de dieciséis cuerpos electorales de la oposición, lo que, según USACDIRE, desequilibra la balanza y priva de representatividad a una parte significativa de la comunidad universitaria.

El coordinador jurídico enfatizó la obligación de la Corte de Constitucionalidad de conocer este amparo a prevención, dada la magnitud de las ilegalidades señaladas. Para USACDIRE, el acto electoral programado es "totalmente ilegal y adversario" y requiere la intervención inmediata del máximo tribunal constitucional para salvaguardar la institucionalidad de la universidad y del país.

García fue categórico al señalar las consecuencias si la Corte de Constitucionalidad no admite a trámite el amparo. "Si la Corte de Constitucionalidad no le da trámite al amparo, la elección del miércoles será ilegal", afirmó el profesional del derecho, subrayando la gravedad de la situación. La expectativa de USACDIRE es que la CC actúe con el compromiso y la responsabilidad que le corresponden para detener lo que califican como una "absurda elección" orquestada por Walter Mazariegos y su círculo cercano.

Además de detener el proceso, el grupo opositor espera que la Corte de Constitucionalidad "ponga orden" y certifique lo conducente en contra de los integrantes del Consejo Superior Universitario, a quienes responsabilizan de las irregularidades. "Tenemos fe en que lo van a hacer", expresó García, mostrando confianza en la actuación de la CC.

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