Acciones legales y llamados a defender la institucionalidad marcan proceso electoral de Usac

Diferentes pronunciamientos han surgido en el marco del proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde Walter Mazariegos busca su reelección. Las organizaciones estudiantiles y asambleas, entre otros grupos, han pedido que se respete la legalidad para designar a la autoridad de la referida casa de estudios.
La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales (APCOP) expresó su "más enérgico y categórico rechazo" a la decisión del Consejo Superior Universitario de la Usac de no acreditar elecciones legítimamente realizadas y avaladas por los Tribunales Electorales de los Colegios Profesionales.
Por medio de un comunicado, señaló que desconocer los procesos electorales válidamente celebrados constituye una grave vulneración a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, igualdad ante la ley y respeto a la voluntad democrática, debilitando el orden constitucional y la institucionalidad democrática.
En ese sentido, la APCOP señaló que, en ejercicio de sus atribuciones y en defensa del orden constitucional, se promovieron acciones constitucionales de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y ante la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para restablecer la legalidad, garantizar la tutela judicial efectiva y salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.