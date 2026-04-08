Protestas en Antigua Guatemala por reelección de Mazariegos

Una situación tensa se presenta este miércoles, 8 de abril, en el municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), organizaciones y ciudadanos en general expresan su rechazo por la reelección de Walter Mazariegos como rector para el período 2026-2030.
Los manifestantes se presentaron desde horas de la madrugada al perímetro del hotel en la ciudad colonial donde se llevó a cabo el proceso de elección. Con pancartas y megáfonos estaban haciéndose escuchar para pedir transparencia y legitimidad para designar a la máxima autoridad universitaria.
La inconformidad se desató tras conocerse que ya se tenían resultados oficiales que favorecían a Mazariegos, a pesar de que varios cuerpos electorales quedaron excluidos al no ser acreditados y negárseles el acceso al recinto para votar.
Un grupo de manifestantes intentó ingresar al hotel; sin embargo, los agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) formaron una valla humana para evitar que siguieran avanzando.
Asimismo, se reportó la utilización de gases lacrimógenos para dispersar a los presentes, aunque no se confirmó quiénes estuvieron detrás de su lanzamiento.
En el lugar se vieron afectados los estudiantes y otros ciudadanos que apoyaban la causa en defensa de la democracia. También algunos diputados, incluidos Samuel Pérez, Elena Motta, Andrea Reyes y David Illescas, estaban presentes en este espacio y enfrentaron ciertos inconvenientes.
Plantones y marchas
Estudiantes y autoridades indígenas se hicieron presentes desde tempranas horas a la Ciudad Colonial. Algunos mantuvieron plantones en el perímetro del hotel donde se reunía el Cuerpo Electoral Universitario y otros llevaron a cabo marchas. También se observaron grupos de encapuchados en distintos puntos.
Representantes de los pueblos indígenas, acompañados de representantes de sociedad civil y estudiantes universitarios, emitieron una breve conferencia de prensa frente al parque del referido municipio en el que señalaron que están exigiendo elecciones transparentes.
"Las Autoridades Indígenas de Iximulew estamos acá para respaldar a los jóvenes. Estamos para motivar a nuestra juventud que quiere una universidad libre de dictadura. Queremos unas elecciones realmente democráticas. Por eso estamos acá las autoridades en respaldo a estos jóvenes valientes que hoy salen a defender a esta universidad", expresó uno de los líderes indígenas.
A la difusión de ese mensaje le siguió una serie de pronunciamientos donde, a viva voz, los guatemaltecos expresaron: "¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la Usac! ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Fuera Walter Mazariegos! ¡Fuera la corrupción! ¡No más corrupción!".