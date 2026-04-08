USAC: Gobierno refuerza seguridad y pide calma en protestas

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, emitió un pronunciamiento con relación a los incidentes que han surgido en el marco de la elección de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde la designación de Walter Mazariegos para ejercer un nuevo período como rector ha generado rechazo.
Por medio de un mensaje difundido a través de las redes sociales institucionales, el funcionario señaló que, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Bernardo Arévalo, se mantendrán los dispositivos de seguridad para garantizar el derecho de manifestación pacífica, resguardar a los estudiantes y a la población y evitar hechos de violencia.
"La prioridad del Ministerio de Gobernación es proteger y servir, por lo que hemos instruido a la Policía Nacional Civil para que actúe con responsabilidad, prudencia y estricto apego al marco legal, priorizando la prevención, la protección de las personas y el resguardo de la institucionalidad", expresó. Agregó que las acciones del personal también se enfocan en velar para que la violencia y los intereses ocultos no prevalezcan.
De igual forma, Villeda explicó que el personal policial actúa dentro del marco de la ley y, por lo tanto, no puede irrumpir en propiedad privada sin orden judicial. A la vez que enfatizó que respetar esos límites no es inacción.
El titular de la cartera del Interior señaló que el pueblo puede tener la certeza de que la PNC está del lado correcto, cumple con proteger a la comunidad universitaria y la población y hará "hasta lo último" para atender ese mandato.
Por aparte, hizo un llamado a las distintas instituciones judiciales para que resuelvan de manera pronta y basándose en lo que establece la Constitución, las diferentes acciones planteadas en torno a las irregularidades suscitadas en el proceso electoral para que pueda prevalecer la legalidad y la justicia para así evitar manifestaciones de violencia.
"Como sancarlista y como ciudadano guatemalteco me indignan profundamente estos hechos que afectan la democracia universitaria, cuestionan la legitimidad de las autoridades y el desgaste reputacional que sufre la universidad de San Carlos, tomando en cuenta el enorme papel que juega en los múltiples espacios de decisión y el papel histórico que ha jugado en el desarrollo del país", expresó.
En la parte final de su mensaje, Villeda hizo un llamado a la cordura y a defender los intereses de la Usac "desde el lado correcto de la historia", sin caer en provocaciones ni incitar a la violencia.
PNC anuncia medidas para resguardar el orden público y patrimonio cultural
La PNC, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, emitió un comunicado para informar sobre la implementación de medidas de seguridad que buscan garantizar el orden público y proteger el patrimonio cultural.
Las disposiciones permiten a las autoridades limitar o disolver manifestaciones sin autorización o que representen riesgos, así como intervenir ante acciones que afecten servicios públicos o la paz ciudadana.
El texto envía un mensaje dirigido a la comunidad universitaria sancarlista, instando a los estudiantes y manifestantes a desarrollar sus actividades dentro de un marco de respeto. Las autoridades subrayaron que la libertad de expresión no ampara actos de vandalismo ni daños a la infraestructura o bienes históricos.
En ese sentido, advirtieron que cualquier afectación a inmuebles protegidos o construcciones no autorizadas en áreas patrimoniales será considerada una infracción legal, y los responsables serán puestos a disposición de las autoridades competentes.