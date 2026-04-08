Elección simbólica de rector en Usac: resultados y detalles

Una intensa jornada se vive este miércoles, 8 de abril, en Antigua Guatemala, donde se llevó a cabo la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y ya se oficializó que será Walter Mazariegos quien continuará en el cargo en el período 2026-2030. Su reelección generó una ola de protestas bajo señalamientos de "fraude", tal como ocurrió hace cuatro años cuando fue designado.
En las afueras del hotel donde se realizó el proceso de elección permanecieron los integrantes de cuerpos electorales que no fueron acreditados y que, por lo tanto, no pudieron votar. Aunque intentaron ingresar mostrando actas y documentación para respaldar su legitimidad, la seguridad universitaria y del recinto no se los permitió.
En ese sentido, brindaron una conferencia de prensa en las calles empedradas de la ciudad colonial, donde expusieron su rechazo a la falta de transparencia en esta importante designación de la autoridad de la única universidad pública del país. Añadieron que mantienen la convicción de defender la autonomía de la casa de estudios y buscar formación de calidad para los guatemaltecos.
"No vamos a desistir, porque somos los representantes de todo el gremio de psicólogos. Nos sentimos orgullosos de estar presentes en esta lucha, a pesar de no haber sido reconocidos por el Consejo Superior Universitario", dijo uno de los presentes. Añadió que "la dignidad no se vende", sino que "se defiende", a la vez que hizo un llamado a la unidad para recuperar la Usac.
Mientras que otra de los sancarlistas, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos, mencionó que acudieron al lugar para participar en la votación legítima que, por derecho, les correspondía. "Señores, acuerpemos, pueblo de Guatemala. Por el niño y la niña que quiere estudiar, por el hijo que no pudo entrar a la Universidad de San Carlos, por el campesino, los hijos y las hijas de los campesinos, estamos aquí porque la universidad se defiende", expresó.
En tanto, el representante de la Facultad de Agronomía expuso que la universidad es del pueblo y para el pueblo, por lo que aseguró que la defenderán siempre. Por su parte, el delegado de Ciencias Económicas envió un mensaje a la ciudadanía en el que exigió las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tomen el rol que les corresponde en este país.
Elección simbólica
Los electores que no pudieron cumplir con su papel en la votación para rector llevaron a cabo un proceso simbólico en las afueras del hotel donde fue reelecto Mazariegos. De esta forma, votaron por un aspirante a rector que consideraron que podría defender la autonomía universitaria y los derechos de toda la comunidad sancarlista.
En este proceso representativo, los cuerpos electorales de oposición designaron con 80 votos a favor a Rodolfo Chang, de la agrupación Dignidad y Rescate Usac (DIRE), como rector.
Asimismo, señalaron que Mazariegos solo recibió aproximadamente50 votos, por lo que consideraron que se trató de una elección ilegítima.